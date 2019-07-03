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 КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии. ФОТОрепортаж

КПВВ "Гнутово" в районе проведения операции Объединенных сил посетила грузинская делегация во главе с заместителем министра вынуждено перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальных дел Грузии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 01

Делегаты Грузии, которые во властных структурах своей страны занимаются социальными вопросами вынуждено перемещенных лиц, решают вопрос с соблюдением их прав и пытаются помочь пострадавшим от вражеской агрессии на их территории, ознакомились с особенностями функционирования контрольного пункта "Гнутово".

Делегаты получили информацию от граждан о проблемах с пересечением линии разграничения со стороны оккупированных территорий и принуждении со стороны боевиков оформлять фейковые "документы" несуществующих "республик" и преграды для выезда поступающим в вузы на контролируемой украинским правительством территории.

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 02

Смотрите: На КПВВ "Гнутово" пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ. ФОТО

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 03

Помощник начальника Донецкого пограничного отряда по международному сотрудничеству Денис Кваша рассказал об обстреле территории КПВВ и периодических попаданиях в прилегающие к нему территории.

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 04

Также смотрите: "На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов. ВИДЕО+ФОТО

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 05

Делегаты Грузии, которая также в настоящее время страдает от российской агрессии, поделились своим опытом и подчеркнули необходимость постоянной всесторонней помощи лицам, которые остались на временно оккупированных российско-террористическими войсками территориях.

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3135526
 
 
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Грузия это наш союзник и друг и может помочь советом,а не сраная европопа.
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Ага мля,каким она советом может помочь???Как просрать войну за 5 дней??
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Там же написано.
По вопросам беженцев и окуупированных территорий.
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Нет никаких друзей , братьев и прочей чепухи . Есть ситуативные интересы . Добро пожаловать в 21 век КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии - Цензор.НЕТ 8797
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Это те так называемые "делегаты" что бомбили Южную Осетию???Пусть в своей стране занимаются социальной хренью
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В ПАСЕ сидят так называемые "делегаты", которые бомбили Грозный,Тбилисси,Сирию и Донбасс.
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Причем тут ПАСЕ?США пол мира отбомбила и норм
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Какие пол- мира,кацап?
Это там где вы с ними воевали?
А вы не бомбили?
Это летчик Ли Си цын?
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Воїни, хто там голосував за Зе ? Готуйтесь ..

КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии - Цензор.НЕТ 1700
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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