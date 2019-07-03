 КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Делегаты Грузии, которые во властных структурах своей страны занимаются социальными вопросами вынуждено перемещенных лиц, решают вопрос с соблюдением их прав и пытаются помочь пострадавшим от вражеской агрессии на их территории, ознакомились с особенностями функционирования контрольного пункта "Гнутово".

Делегаты получили информацию от граждан о проблемах с пересечением линии разграничения со стороны оккупированных территорий и принуждении со стороны боевиков оформлять фейковые "документы" несуществующих "республик" и преграды для выезда поступающим в вузы на контролируемой украинским правительством территории.

Смотрите: На КПВВ "Гнутово" пограничники оказали помощь мужчине, раненому при побеге с блокпоста наемников РФ. ФОТО

Помощник начальника Донецкого пограничного отряда по международному сотрудничеству Денис Кваша рассказал об обстреле территории КПВВ и периодических попаданиях в прилегающие к нему территории.

Также смотрите: "На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов. ВИДЕО+ФОТО

Делегаты Грузии, которая также в настоящее время страдает от российской агрессии, поделились своим опытом и подчеркнули необходимость постоянной всесторонней помощи лицам, которые остались на временно оккупированных российско-террористическими войсками территориях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На пунктах пропуска Донетчины необходимо создать полноценные станции скорой помощи, - Лисянский