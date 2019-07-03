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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22265) Богачук Олег (860) Вышинский (111)

 Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского. ФОТОрепортаж

Подольский районный суд Киева начал судебное разбирательство обвинительного акта в отношении пропагандиста, руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судья принял решение перенести рассмотрение на 15.07, чтобы новые прокуроры, которые заявили о себе в начале заседания, смогли лучше подготовиться.

Кроме того, адвокаты Вышинского просили отложить заседание до конца срока меры пресечения.

Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского 01
Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского 02
Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского 03
Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского 04
Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского 05
Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского 06

Фото - Олег Богачук

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/p3135517
 
 
 Топ комментарии
 
Освободить и включить в списки "Слуги народа". Вот и весь вердикт.
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ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ...
так готовьій слуга народа. За что ж его судить?
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Лолиботы , не забывайте , шо в пятницу в 10:00 раздача шоколадок .
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ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ...
так готовьій слуга народа. За что ж его судить?
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если это все доказательства, то дело развалится в суде, вангую
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Ну, обвинение ему почти на 80 страницах было. Вряд ли там такая туфта будет.
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Освободить и включить в списки "Слуги народа". Вот и весь вердикт.
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помиловать можно только осужденного, а пока он только подозреваемый
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Добре, якщо це так. Раніше була така інформація.
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ну видишь же в наручниках водят, в машине с решетками возят
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Бачу. Це мабуть не буде довго продовжуваться. Пам'ятаєш як відпустили сепара за 500 тис. грн?
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так и этого отпустят, что там есть на него? медальки? на сайте купил, продаются даже с книжечкой, сувенир, паспорт? да не запрещено же иметь гражданство РФ, а что еще?
с очень большой натяжкой накрутят на условно, год
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вот смотри например, приказ № 217 от 15 апреля, но приказ за этим номером вышел на 10 дней раньше, вот он http://mil.ru/anti-corruption/docs/more.htm?id=11968386@egNPA
не нужно иметь 7 пядей во лбу чтобы понять что это фейк
Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 5936
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Судьи в замешательстве...Филатов не звонит, Грановский не указывает...И что же делать? Потужна рехформа судейская от Парашенко. Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 813
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Саботаж! Тягнуть час. Ждуть повного реваншу і зміни вітру. Флюгери....
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Лолиботы , не забывайте , шо в пятницу в 10:00 раздача шоколадок .
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Лолиботы это кто? Зеленского называли Лолита на КВНе? Наверное любил что-бы ему дымоход почистили! Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 9676
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Окуенное доказательство. Сам рисовал?
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Да . Это входит в обязанности кремлевского агента . Только не говори , шо плохо получилось , а то мне пригожен больше стекломоя не даст Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 1219
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Да выйдет как Савченко. Истечет мера присечения да и всё!
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Сепарюгу отпустить, Яныка вернуть, а Путена признать Зевсом
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присудите ему стать депутатом рады по списку от команды зеесосов! ему там самое место! умный честный принципиальный и русскоговорящий ! да разумков?
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Подільський суд --вибачиться і відпустить
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Кто-то сомневается,что выпустят?Я нет.Просто уже даже интересно - сколько будут терпеться эти плевки от судебных мздоимцев и о чем думают судьи?Ведь может найтись пара,реально кантуженных АТОшников у которых, от их решений, сорвет дах.
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17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня". Источник: https://censor.net.ua/p3135517\\\\\\\\\\\

У нас походу националисты тоже такие....
Я уже понял. Нас просто Рашка загнала тупо в угол - если будут протестовать, даже. ..... ну оно и понятно - что как и за добычу сланцевого газа будет..... И ведь КГБ нас таки развела.... как Чечетова....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПодольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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