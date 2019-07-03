 Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судья принял решение перенести рассмотрение на 15.07, чтобы новые прокуроры, которые заявили о себе в начале заседания, смогли лучше подготовиться.

Кроме того, адвокаты Вышинского просили отложить заседание до конца срока меры пресечения.













Фото - Олег Богачук

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.