 Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В течение трех дней участники соревнований будут выполнять упражнения как в индивидуальном, так и в командном зачете. Дистанция до мишеней составляет от 150 до 900 метров.

За считанные секунды снайперам надо попасть в такие цели: куриное яйцо, спортингова тарелка (диаметр 11 см), керамическая плитка 20 × 20 см, металлические гонги в виде грудных мишеней и тому подобное.В некоторых упражнениях выстрел производится с закрытым прицелом, а некоторые происходят ночью, с удаленной или периодической подсветкой мишеней, по голосовой корректировке партнера. Военные будут вести огонь из баррикад, противотанковых ежей, дверей авто, окон, согласно карточки огня, в ходе снайперской эстафеты.

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Одно из самых сложных упражнений - движение по карте через чекпойнты и стрельба из здания. Снайперские пары передвигаются пешком со снаряжением, ориентируясь по картам и компасом на маршруте с четырьмя чекпойнтами. При прохождении каждого чекпойнта пара получает 1 выстрел (максимально - 4). На преодоление маршрута дается 240 минут. Превышение этого лимита будет означать для команды снятия с упражнения. Те пары, которые уложатся в определенное время и подберут все патроны, смогут по очереди стрелять в гонг с разных этажей башни.

Это уже пятые подряд подобные соревнования. Каждый раз упражнения и требования к их выполнению существенно усложняют. На этом турнире определяющей является оценка "ювелирной работы" снайперов на коротких и средних дистанциях.

По результатам соревнований три лучших снайперские пары ВСУ наградят кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

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