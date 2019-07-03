 Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В течение трех дней участники соревнований будут выполнять упражнения как в индивидуальном, так и в командном зачете. Дистанция до мишеней составляет от 150 до 900 метров.
За считанные секунды снайперам надо попасть в такие цели: куриное яйцо, спортингова тарелка (диаметр 11 см), керамическая плитка 20 × 20 см, металлические гонги в виде грудных мишеней и тому подобное.В некоторых упражнениях выстрел производится с закрытым прицелом, а некоторые происходят ночью, с удаленной или периодической подсветкой мишеней, по голосовой корректировке партнера. Военные будут вести огонь из баррикад, противотанковых ежей, дверей авто, окон, согласно карточки огня, в ходе снайперской эстафеты.
Одно из самых сложных упражнений - движение по карте через чекпойнты и стрельба из здания. Снайперские пары передвигаются пешком со снаряжением, ориентируясь по картам и компасом на маршруте с четырьмя чекпойнтами. При прохождении каждого чекпойнта пара получает 1 выстрел (максимально - 4). На преодоление маршрута дается 240 минут. Превышение этого лимита будет означать для команды снятия с упражнения. Те пары, которые уложатся в определенное время и подберут все патроны, смогут по очереди стрелять в гонг с разных этажей башни.
Это уже пятые подряд подобные соревнования. Каждый раз упражнения и требования к их выполнению существенно усложняют. На этом турнире определяющей является оценка "ювелирной работы" снайперов на коротких и средних дистанциях.
По результатам соревнований три лучших снайперские пары ВСУ наградят кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Згадати ту ж Людмилу Павліченко.
Рукалиццо !!!!
Я мав на увазі особовий склад.
Пробачте.
Об этом сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.
Также он напомнил о 98 снайперских винтовках, переданных непосредственно Петром Порошенко бойцам Сил специальных операций год назад.
Известно, что ранее компания Roshen неоднократно оказывала помощь Вооруженным силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
На этот раз было закуплено 305 снайперских винтовок Оружейник Z-10 (она же UAR-10) и 125 снайперских винтовок Savage-110.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
У тебя походу мир = белое вс черное.... воде ты норм чел, не дурак. опомнись. вот как я - эта Петя = то же шо и прочие змеи из клубка
https://www.youtube.com/watch?v=wUYODV9NXWo
я твое мнение так же слушал
ну есть же интереснее места...
рыбнее... свинособакнее)))))
(молодцы! старайтесь! пригодится!!!
Змикитиш ?
Хай підготуються .....
Есть ролик - американ попал с револьвака в шарк чет около километра по дальш\ности.... Уважуха , ясен пень.
Но если базарить о наших солдиках, то наши ясно шо лучшие и на 300м. и на рукопахе и даже в репликах шо "это они мамиподохли"....
Ясно шо наши не дотянутся к немецким или тем более финским военнослужащим, у тех хотя бы "гены", они реально били красную заразу.
Наши тоже бьют.... наверное(смотрит новости).
Слава этим, как тот бох справедливости то?..... Дурмахал Бэтовидалиэн? или тупо - Яхве, и делай шо хошь, но бабло на исповеди давай дэнги, давай, давай....