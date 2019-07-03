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 Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

На одном из военных полигонов Черниговщины старували соревнования на первенство Вооруженных Сил Украины по снайпингу. За звание лучшего снайпера, лучшей снайперской пары борются 16 военнослужащих от сухопутных и десантно-штурмовых войск, морской пехоты и сил специальных операций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 01

В течение трех дней участники соревнований будут выполнять упражнения как в индивидуальном, так и в командном зачете. Дистанция до мишеней составляет от 150 до 900 метров.

За считанные секунды снайперам надо попасть в такие цели: куриное яйцо, спортингова тарелка (диаметр 11 см), керамическая плитка 20 × 20 см, металлические гонги в виде грудных мишеней и тому подобное.В некоторых упражнениях выстрел производится с закрытым прицелом, а некоторые происходят ночью, с удаленной или периодической подсветкой мишеней, по голосовой корректировке партнера. Военные будут вести огонь из баррикад, противотанковых ежей, дверей авто, окон, согласно карточки огня, в ходе снайперской эстафеты.

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 02

Смотрите: Украинский боец уничтожает снайпера оккупантов на окраине Донецка. ВИДЕО

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 03
Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 04
Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 05
Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работа "азовских" снайперов", - кадры ликвидации российских оккупантов. ВИДЕО

Одно из самых сложных упражнений - движение по карте через чекпойнты и стрельба из здания. Снайперские пары передвигаются пешком со снаряжением, ориентируясь по картам и компасом на маршруте с четырьмя чекпойнтами. При прохождении каждого чекпойнта пара получает 1 выстрел (максимально - 4). На преодоление маршрута дается 240 минут. Превышение этого лимита будет означать для команды снятия с упражнения. Те пары, которые уложатся в определенное время и подберут все патроны, смогут по очереди стрелять в гонг с разных этажей башни.

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 07

Это уже пятые подряд подобные соревнования. Каждый раз упражнения и требования к их выполнению существенно усложняют. На этом турнире определяющей является оценка "ювелирной работы" снайперов на коротких и средних дистанциях.

По результатам соревнований три лучших снайперские пары ВСУ наградят кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3135516
 
   
 Топ комментарии
 
Украинские военные получат снайперские винтовки LRT-3 от канадской компании PGW Defense Technologies. Соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов уже подтвержден.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4955
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При содействии компании Roshen приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110.

Об этом сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.
Также он напомнил о 98 снайперских винтовках, переданных непосредственно Петром Порошенко бойцам Сил специальных операций год назад.
Известно, что ранее компания Roshen неоднократно оказывала помощь Вооруженным силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
На этот раз было закуплено 305 снайперских винтовок Оружейник Z-10 (она же UAR-10) и 125 снайперских винтовок Savage-110.
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У українців на цей випадок, добрі гени.
Згадати ту ж Людмилу Павліченко.
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В качестве мишени , очень хорошо подойдут лолиботы с Цензора
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там на винтовках есть - функция - свой - чужой))))
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Чинганчпук , как там Петрусь ? Скучает за корытом
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Угу, вся русня мечтает пострелять в Украинцев.
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Зеботы тогда подойдут для мишеней гранатометчиков
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Петины винтовки - цапы рады .очень,очень))))
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Хоть не додумались лица показать и на том спасибо.
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На 6 фотке - вроде канадские С-14 " лесные волки"/Timberwolf
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Вы себя хорошо чувствуете? В пр. году Канада поставила Украине винтовок С-14 на $50 млн.
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Соррриии!!!!
Рукалиццо !!!!
Я мав на увазі особовий склад.
Пробачте.

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При содействии компании Roshen приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110.

Об этом сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.
Также он напомнил о 98 снайперских винтовках, переданных непосредственно Петром Порошенко бойцам Сил специальных операций год назад.
Известно, что ранее компания Roshen неоднократно оказывала помощь Вооруженным силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
На этот раз было закуплено 305 снайперских винтовок Оружейник Z-10 (она же UAR-10) и 125 снайперских винтовок Savage-110.
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Может, и Savage, они похожи. Канада поставила Украине С-14 на $50 млн.
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Украинские военные получат снайперские винтовки LRT-3 от канадской компании PGW Defense Technologies. Соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов уже подтвержден.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4955
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Млин, а откуда тогда у меня в голове сумма в 50млн застряла? Прошу пардону, с где-то перепутал. Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5164
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не они все только переживали - самки собаки - может сильно переживали - но оружие не продавали и только недавно начали, после штатовских джавелинов - факт
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Так і є. Я спочатку був збитий з пантелику частиною під магазин. думав Баррет. але ці рідня Баррет.
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я тоже люблю старинные сказки и тоже не привык проверять в декларации такие расходы.....
У тебя походу мир = белое вс черное.... воде ты норм чел, не дурак. опомнись. вот как я - эта Петя = то же шо и прочие змеи из клубка

https://www.youtube.com/watch?v=wUYODV9NXWo

я твое мнение так же слушал
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Боря все по делам - 5 лет дел - все ,хватит - каждый сам за себя - я думал у нас есть страна с народом - а страна уже под вопросом - а население ......,ради него не стоит ,особенно обидно за тех кто реально жизнь отдал - кто не понимает ,пусть сходит на кладбище и посмотрит на ребят их нет. а шо говорить их семьям - а да ладно.....
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Не похож на Зброяр( который копия АР-10), а вот на Savage-110 как раз похоже.

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2558
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ну почему на Черниговщине??
ну есть же интереснее места... рыбнее... свинособакнее)))))
(молодцы! старайтесь! пригодится!!!
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Знаєш, чому медвідь, спочатку демонструє свої наміри перед жертвою, а вже тільки після того її з задоволенням їсть?
Змикитиш ?

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Ну от і з цими показовими на Чернігівщині.
Хай підготуються .....

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найкраща пара---то два здохлих кацапа
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бандеровци так издеваются--отрезали лднерцам яйца и ещьо по них стреляют Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 9137
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Слава нашим солдикам, но я конечно не уважаю снайпинг....
Есть ролик - американ попал с револьвака в шарк чет около километра по дальш\ности.... Уважуха , ясен пень.
Но если базарить о наших солдиках, то наши ясно шо лучшие и на 300м. и на рукопахе и даже в репликах шо "это они мамиподохли"....
Ясно шо наши не дотянутся к немецким или тем более финским военнослужащим, у тех хотя бы "гены", они реально били красную заразу.
Наши тоже бьют.... наверное(смотрит новости).
Слава этим, как тот бох справедливости то?..... Дурмахал Бэтовидалиэн? или тупо - Яхве, и делай шо хошь, но бабло на исповеди давай дэнги, давай, давай.... Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4939
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСоревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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