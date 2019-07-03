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 ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР расследуют обстоятельства падения учебного самолета Л-39 во время учебно-тренировочных полетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине 01

По предварительной информации, 2 июля, во время выполнения курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар".

ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине 02

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ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине 03

После чего, по команде руководителя полетов, курсант оставил самолет и приземлился с помощью парашюта. Телесных повреждений курсант не получил, а самолет упал возле одного из сел Двуречанского района Харьковской области.

ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине 04

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Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).

Источник: https://censor.net.ua/p3135501
 
 
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Гбр скоро и на дтп начнет выезжать.
Что за блажь за мои деньги?
Есть военная прокуратура для этих целей;
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L - 39 - это еще Чехословацкого производства. Уже государства такого нет, а самолеты есть. Продлевают ресурс на все: на планер, на системы аварийного покидания самолета, на радиоелектонику и авиационное оборудование. Вот ирезультат. Хорошо парень живой.
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Да уж, это - не трамвай, кторых у нас еще полно.
Правда, недавно один сгорел на моих глазах.
Пассажиры не пострадали, все катапультировались.
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Хорошо, что пшеницу скосить успели.
На таком металлоломе давно нужно перестать летать, если человеческая жизнь дорогА.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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