 ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, 2 июля, во время выполнения курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар".
После чего, по команде руководителя полетов, курсант оставил самолет и приземлился с помощью парашюта. Телесных повреждений курсант не получил, а самолет упал возле одного из сел Двуречанского района Харьковской области.
Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
Что за блажь за мои деньги?
Есть военная прокуратура для этих целей;
Правда, недавно один сгорел на моих глазах.
Пассажиры не пострадали, все катапультировались.
На таком металлоломе давно нужно перестать летать, если человеческая жизнь дорогА.