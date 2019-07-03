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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:НАТО (6405) Си-Бриз (84) учения (2105) Черное море (547)

 Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж

Фрегат ВМС Канады HMCS Toronto, британский эсминец HMS Duncan и турецкий фрегат TCG Turgutreis прошли Босфор и направляются в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Об этом сообщает Bosphorus Observer, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Фрегат класса Halifax HMCS Toronto, британский эсминец HMS Duncan и турецкий фрегат класса Yavuz TCG Turgutreis прошли Босфор и вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США. ФОТОрепортаж

Корабли совершили проход Босфором вечером во вторник.

Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 01
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 02
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 03
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 04
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 05
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 06
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 07
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 08
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 09
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 10
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 11
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 12
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 13

Как сообщалось, в Одессе 1 июля стартовала международные учения Sea Breeze - 2019. Участие в обучении примут около 30 кораблей, 24 самолета и более три тысячи военных из разных стран мира. Вчера Российская Федерация прибегла к провокациям и перекрыла район площадью в 8 тыс. квадратных километров в Черном море, где должна была быть одна из локаций международных учений Sea Breeze-2019.

Источник: https://censor.net.ua/p3135490
 
   
 Топ комментарии
 
У тебя коллапс головного мозга.
Эти учения были запланированы тогда, когда твоя ЗЕлупа еще членом на рояле играла на корпоративах у рыгов и кацапов.
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Корабль ВМФ РФ в том же Босфоре

Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 6269
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скоріш за все останні сібріз.
Наступна ВР с дубинськими, шаріями і мертвечуками вряд чи дасть дозвіл.
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Разве Медведчук не протеже Порошенко?За сколько Порошенко Украину продал,лярд от путина получил или больше?
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Даже по внешнему виду,намного передовыми смотрятся,чем советские или расийские. - Такие угловато-минималистические.Представляю какая там у них начинка ,суперская\
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И он еще не утонул, потому что его конкретно чайки обосрали!
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Не трогай чаек! Там уже бакланы на старте проинструктированы. Да и "мартыны" из Николаева готовы нанести "гуано сверхточный удар" по кацапским лоханкам. Со стадионом "Зенит арена" прошло - и здесь будет некисло "блокировщикам учений". Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 1962
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ну что порохоботы,корабли НАТО в Черном море,срываются ваши с путиным и порошенко планы,по захвату Украины
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У тебя коллапс головного мозга.
Эти учения были запланированы тогда, когда твоя ЗЕлупа еще членом на рояле играла на корпоративах у рыгов и кацапов.
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это беременность твоей мамы тобой была не запланирована,а трагическая случайность,США пока Порошенко с Медведчуком бичевали Украину никакие корабли не отправляли,даже катера Айленд не передали Рошеновским предателям
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Еще раз повторю: Зебил, не напрягай мозг. У тебя крайне плохо получается.
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Не понимаю, как оно может не напрягать того, чего от природы нет?
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твой куриный мозг может найти только навоз и поклевать,политика не твое,давай про рояль
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А не подскажешь на каких каналах какого олигарха дружбан и доверенное лицо Зели Пальчевский ведет агитацию в прайме за родимого и его Слуг? Кто же так сильно Зелю и его слуг продвигает?
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А не подскажешь сколько путин отсыпал бабла Порошенко,за продажу украинских каналов Медведчуку?Это был патриотический поступок Порошенко
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Петляешь, тяжело правду сказать. Тогда я наводку дам, цикл называется "Вечерний прайм". В нем все время мочат Пороха и восхваляют Зелю. Ану напряги остатки мозгов и не отвечай тупым вопросом на вопрос.
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Ты ему столько сложных слов с кучей знаков препинания написал... Скорее всего, оно просто матюкнется и привычно рыгнет шото про порохоботов. Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 7510
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Чего ты на вопрос про Айленды не ответило,а лилось в унитаз?Вопрос не осилило,это тебе не про рояль и члены писать
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Петляешь ты,на конкретный вопрос отвечай,сколько путин отсыпал Порошенко за продажу украинских телеканалов.твоего умишки хватит понять вопрос?
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а каким из купленных Медведчуком каналов владела Украина или лично Порох ? как можно продать кому то что то если ты это не контролируешь ?
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Порошенко избавился от Саакашвили по какому закону?А от Медведчука не смог?Ты бы на шоу комиков занял бы призовое место
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Вот это ты высрал! Вот только одна промашечка вышла, ты забыло упомянуть что это их лично зебилорпрезик пригласил + о липецкой фабрике и агенте лолите Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 4070 .
В общем....
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пей зеленку . и с президентом сблизишься и головку полечишь Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 9497
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ща россияне обкакаются…, ну мож не от страха, а так, вообще...
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Жаль, что в 91 не перенесли колючую проволоку с запада на восток. И жаль, что сдали ядерное орудие. Всего-то нужно было поменять координаты пуском с Вашингтона на москву. И разрешить американцам построить военную базу в крыму. А еще жаль что убили Вячеслава Чорновала и выбрали президентом Леонида Кучу... Мы много чего просрали тогда, давайте хоть не просрем все остальное сейчас!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоТри корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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