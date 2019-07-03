 Дочь фаната "русского мира" Струка живет в Майами и рожает детей-американцев, а ее отец впаривает в Украине страшилки про "кровавую НАТУ", - Казанский. ФОТО

Об этом пишет блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами", - отмечает он.

"Это тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла"", - добавляет блогер.

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Напомним, что организатор незаконного референдума на Донбассе, открытый пособник вооруженных банд "ЛНР" экс-регионал Владимир Струк не только избежал наказания в Украине, но в скором будущем готовится стать депутатом Верховной Рады.