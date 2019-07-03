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 Политика Украины, Общество
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Все про:Русский мир (371) Струк (19) Казанский Денис (139)

 Дочь фаната "русского мира" Струка живет в Майами и рожает детей-американцев, а ее отец впаривает в Украине страшилки про "кровавую НАТУ", - Казанский. ФОТО

Пламенный фанат "русского мира", который в 2014 помогал боевикам "ЛНР" и добивался отделения Луганской области от Украины, отправил свою дочку жить в Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.

Об этом пишет блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами", - отмечает он.

"Это тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла"", - добавляет блогер.

Читайте также: Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский. ДОКУМЕНТ

Дочь фаната русского мира Струка живет в Майами и рожает детей-американцев, а ее отец впаривает в Украине страшилки про кровавую НАТУ, - Казанский 01
Дочь фаната русского мира Струка живет в Майами и рожает детей-американцев, а ее отец впаривает в Украине страшилки про кровавую НАТУ, - Казанский 02

Читайте также: Экс-регионал пособник террористов "ЛНР" Струк готовится баллотироваться в Раду по мажоритарке: открывает бюветы, размещает джинсу в СМИ, - Казанский

Дочь фаната русского мира Струка живет в Майами и рожает детей-американцев, а ее отец впаривает в Украине страшилки про кровавую НАТУ, - Казанский 03
Дочь фаната русского мира Струка живет в Майами и рожает детей-американцев, а ее отец впаривает в Украине страшилки про кровавую НАТУ, - Казанский 04

Напомним, что организатор незаконного референдума на Донбассе, открытый пособник вооруженных банд "ЛНР" экс-регионал Владимир Струк не только избежал наказания в Украине, но в скором будущем готовится стать депутатом Верховной Рады.

Дочь фаната русского мира Струка живет в Майами и рожает детей-американцев, а ее отец впаривает в Украине страшилки про кровавую НАТУ, - Казанский 05

Источник: https://censor.net.ua/p3135483
 
   
 Топ комментарии
 
Ну это классика жанра, только до нашего и расейского народонаселения все никак не дойдет...
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патамушта знайдуться ідійоти, які за нього проголосують.
заперечиш ?
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Я хлопець простий: побачив отаке - сховався під стіл Дочка фаната "русского мира" Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про "криваву НАТУ", - Казанський - Цензор.НЕТ 3725

Дочка фаната "русского мира" Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про "криваву НАТУ", - Казанський - Цензор.НЕТ 2297
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А это и есть самая классическая самка русскоязычного в США. Вот именно так они тут и выглядят. Я о манере одеваться...
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О, май год! Силиконовая леопардовая пошлость. Пропали пиндосы.

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На лобі клеймо ставити.. щоб весь світ бачив звідки те *колорадське * .вилізло . Дочка фаната "русского мира" Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про "криваву НАТУ", - Казанський - Цензор.НЕТ 9081
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..Дочка фаната "русского мира" Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про "криваву НАТУ", - Казанський - Цензор.НЕТ 4718..
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Дивно , але і в "очільників" України така ж звичка - тут вони патріоти і з вишиванок не вилазять , але дітки і бабло чомусь в них за кордоном !
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Как будто это может удивить разумного человека.
Таким цинизмом, лживостью и лицемерием пронизаны наверное процентов 98 всех и со всех сторон.
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Да причем здесь удивление разумного человека?
В тексте ясно написано что господин разводит лохов впаривая им ценности русского мира за уоторые они должны подыхать.
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Как будто тебе не впаривают и не разводят.
Покажи мне, где под пулями, с любой стороны, кто то из детей богатых чиновников и депутатов.
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В чём вопрос? Если их там нет, то не надо Украину защищать?
Может надо в пол-силы защищать или вообще не высовываться и бежать от повесток?
А сын Порошенко не был на передовой?
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Там где был сын Порошенко, передовой к тому времени уже не было.
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Сын Пэдры был таки довольно далеко от передовой
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Стьідно за русский мир?
Решил примерять на себе роль разводящего? )))
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Меня трудно развести.
Ото не я там за дидов и 9 мая с автоматом бегаю?
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струк балотируется в пгт. Сватово в Луганской области...
запомните и...
ГАНЬБА!!!
однопартийцам петралексеича от ПР
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Шо, методички кремля спасть не дают, ну а думать нечем от слова вообще? Никогда Петр Алексеевич не был в ПР, и не был ее организатором, читай твоего любимого килю азирова, который десятки раз писал, что это фейк, и никогда ПАП не был никаким боком в ПР, разве что посетил 1 раз его съезд при образовании партии по приглашению азирова. Но вам же такого не говорят в вашей кремлевской конторе, а велят брехать усе время, что ты,недоразвитый, и делаешь. И даже тут , вы, суки кремлевские, приплели Порошенко, замахали вы дебилы уже всех своей тупостью и продажностью. Иди на отсос к путену, а то пайки не дадут
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..а могла бы и шпалы укладывать или коногонки выдавать, если бы не папа - элитный даунбаский жлоб
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в 2016 году выяснилось, что СБУ не ведет против Струка никаких дел, а сам он спокойно работает в Луганской области на округе №113 и по этому округу он осенью будет баллотироваться в Раду.Источник: https://censor.net.ua/n3124122 - тобто , в часи правління соєвого Хряка більшість ригоАналів почували себе абсолютно спокійно !
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Судя по фотке, национальность у тёти- правильная. Не знаю, кто там папа, но мама- отчетливой национальности, судя по доце.
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Ну серьезно ребята ребята. Это дубайский отель.


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Возможно это просто фейк. Зачем выдавать Дубаи за Майами.
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Возможно, что нашли только эту, более-менее чёткую фотографию...
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судя по фоткам оно и живя в Америке умудряется оставаться обыкновенным лугандонским быдлом
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неискоренима любовь луганского жлобья к "леопардовому стилю" ))
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И что? У нас мертветчуки, шарии и прочее подобное в Раду в очередной раз рвется. Это типа не проблема?
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у Вас ошибка в названии сорта говна, оно правильно называется "шмарий".
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В Саратов не поїхала , в ненависну Америку рванула . Ну щоб її ненавидіти на місці.
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Та ладно! Всё раскрыто: ярко выраженный 4-й размер.
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можно выехать из Лугандона в Америку, но нельзя вывести Лугандон из души и мозгов..
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Ничего удивительного, типичный кацап, вы только на фото посмотрите, адская смесь безвкусицы и болезненного самолюбия.
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Ну блин фамилия Струк-Марченко никак не тянет на кацапа.
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Как не стыдно блогер Казанский. Выдал Дубаи за Майами.
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Кацап это состояние души, не национальность.
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Вынужден согласится, у Казанского типично русская фамилия.
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Та мне похрен где живет дочка Струка. Волнует другой вопрос - почему Струк до сих пор не осуждён и не отбывает срок как и остальная луганская сепаратистская шушера?😡
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Будет Струк сидеть или нет - пять лет определял Ахметов. Это не Петя решал, а Ринат.
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Та там в СШЯ половина кацапського бомонда, міряються губами, в кого більше кг. в писок вдули
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДочь фаната "русского мира" Струка живет в Майами и рожает детей-американцев, а ее отец впаривает в Украине страшилки про "кровавую НАТУ", - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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