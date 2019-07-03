 "Музей гречкосеятельства": в Киеве состоится выставка примеров подкупа избирателей за годы независимости. ФОТО

Об этом рассказали организаторы мероприятия "Рух ЧЕСНО", сообщает Цензор.НЕТ.

Выставка будет носить название "Музей избирательного треша". Она должна напомнить украинцам, что поведение кандидатов, когда они пытаются "задобрить" население какими-то подарками, не должно приниматься в сознательном обществе. По мнению организаторов, это приводит к соревнованию "кошельков", а не опыта и программ политиков.

На экспозиции представят одни из самых впечатляющих примеров такого поведения кандидатов во время выборов разных годов.

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На фото курятина и замороженная пицца. Раздает такие наборы кандидат в депутаты в Винницкой области.

По словам организаторов, "МИТ" носит исключительно образовательный характер и не содержит агитации.

Выставка пройдет в период с 5 июля по 10 августа (исключения - дни тишины и парламентских выборов 20 и 21 июля) в Национальном музее истории Украины (4-й этаж) по адресу ул. Владимирская, 2.