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 Политика Украины, Общество
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 "Музей гречкосеятельства": в Киеве состоится выставка примеров подкупа избирателей за годы независимости. ФОТО

В пятницу, 5 июля, в Национальном музее истории Украины откроется экспозиция, посвященная примерам подкупа избирателей за период независимости.

Об этом рассказали организаторы мероприятия "Рух ЧЕСНО", сообщает Цензор.НЕТ.

Выставка будет носить название "Музей избирательного треша". Она должна напомнить украинцам, что поведение кандидатов, когда они пытаются "задобрить" население какими-то подарками, не должно приниматься в сознательном обществе. По мнению организаторов, это приводит к соревнованию "кошельков", а не опыта и программ политиков.

На экспозиции представят одни из самых впечатляющих примеров такого поведения кандидатов во время выборов разных годов.

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Музей гречкосеятельства: в Киеве состоится выставка примеров подкупа избирателей за годы независимости 01
На фото курятина и замороженная пицца. Раздает такие наборы кандидат в депутаты в Винницкой области.

По словам организаторов, "МИТ" носит исключительно образовательный характер и не содержит агитации.

Выставка пройдет в период с 5 июля по 10 августа (исключения - дни тишины и парламентских выборов 20 и 21 июля) в Национальном музее истории Украины (4-й этаж) по адресу ул. Владимирская, 2.

Источник: https://censor.net.ua/p3135468
 
 
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роигравший кандидат разрушил построенную к выборам дорогу

Теперь вместо дороги - перепаханное поле.
В округе № 13 (Винницкая область) проигравший выборы кандидат разрушил дорогу, построенную в рамках предвыборной кампании.
Крупный бизнесмен Петр Юрчишин под выборы строил дорогу в селе Рыбчинцы.
После того как стали известны результаты голосования, он приказал работникам с помощью грейдеров уничтожить все, что было построено. Теперь вместо дороги в Рыбчинцы - перепаханное поле, сообщает издание.
Юрчишин является владельцем маслозавода, сети аптек, и крупным арендатором земли. Соответственно, через арендные паи и цены на молоко он имеет большое влияние на селян. После проигрыша он также начал угрожать селянам принимать молоко по более низким ценам.
Скрытый выдвиженец Партии регионов Петр Юрчишин с 15,4% голосов проиграл выборы Николаю Катеринчуку (64,34%).
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а що там дивитись - гречку?
краще покажіть тих, хто підкупав і тих, хто підкупався
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Уточните пожалуйста какого гречководства китайского?
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Потрібно було назвати на гречкосійства, а музей продажного дибільного злидарства і недалекоглядної примітивності.
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Выставки все бесполезны пока у людей нет денег на покушать.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Музей гречкосеятельства": в Киеве состоится выставка примеров подкупа избирателей за годы независимости. ФОТО
 
 
 
 
 
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