 С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"С момента старта избирательной кампании Генеральной прокуратурой на запрос ЦИК была предоставлена исчерпывающая информация о гражданах А.Клюеве и Р.Кузьмине. В случае с экс-главой АП Януковича Верховный Суд Украины дважды вынес решение о регистрации ЦИК Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу, что и было вчера сделано. В отношении бывшего заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина, то еще 20 июня 2019 г. на имя заместителя Председателя ЦИК Е. Радченко было направлено письмо за подписью заместителя Генерального прокурора, в котором было указано о расследовании уголовного производства по подозрению бывшего заместителя и первого заместителя Генерального прокурора Украины, заместителя Секретаря СНБОУ Р.Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Р. Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Зато постановлениями заместителя Генпрокурора подозреваемый объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации. Однако этот "кандидат" тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий и остался без внимания как СМИ, так и активистов", - рассказала она.
"Напомню, что положения об обязательности проживания в течение последних пяти лет на территории Украины нарушил еще один кандидат - М.Саакашвили. Более того, гражданство Украины им было приобретено 26.05.2015 г, и лишен гражданства он был 26.07.2017 г.. Проживал за пределами Украины в период с 12.02.2018 по 29.05.2019 г.. Однако, несмотря на очевидные факты, он также был зарегистрирован кандидатом народные депутаты Украины по партийному списку", - добавила Сарган.
"По регистрации кандидата А. Шария, то судом было установлено, что Шарий получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола международный розыск Шария был прекращено в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды", - отметила она.
23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.
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Тобто ти збрехав, бо призначала ВР. До того ж далі було рішення Верховного суду, куди Зе вже призначав суддів. Тобто ти збрехав двічи. Прощавай, брехло.
Измена!
Нет никаких "порошенковских судов" или "порошенковских цик",
есть только лживые жадные уроды готовые лечь под любую власть, лишь бы остаться на теплых денежных должностях.
Сейчас они дружно легли под Богдана/Разумкова/Портнова и прочую кодлу Зе-банды-рыгионалов.
"никаких реформ нет", "реформы не работают"?!
Сколько судей прошли обучение-конкурсы в системе Кравчука-Кучмы за последние 20 лет?
ш
Следовательно, в указе №332/2019 постановляется:
1. Назначить в местных общих судах на должности:
судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области МЕЛЕЩЕНКО Людмилу Васильевну
судьи Сколевского районного суда Львовской области БРОНУ Андрея Любомировича
судьи Червонозаводского районного суда города Харькова ТЕСЛИКОВУ Ирину Ивановну
Кроме того, в указе №331/2019 о назначении судей постановляется:
1. Назначить в местных административных судах на должности:
судьи Днепропетровского окружного административного суда ТУРОВУ Елену Михайловну
судьи Донецкого окружного суда административной ГОЛОШИВЦЯ Ивана Александровича
судей Львовского окружного административного суда:
БРАТИЧАК Ульяну Владимировну
КРАВЦИВА Олега Романовича
судей Харьковского окружного административно суда:
НИКОЛАЕВУ Ольгу Викторовну
Чтобы вы понимали: все суды сейчас контролируются Портновым и Коломойским. Это - команда Зеленского. За всю ху*ню, происходящую в стране, ответственность несет Зеленский.
Это его работа.