EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  1489  37
Материалы по теме:
Все про:выборы (22624) ГПУ (9194) Клюев Андрей (874) Кузьмин (527) Сарган (357) Шарий Анатолий (6)

 С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган. ДОКУМЕНТ

В ГПУ прокомментировали регистрацию кандидатами в народные депутаты Михеила Саакашвили, Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"С момента старта избирательной кампании Генеральной прокуратурой на запрос ЦИК была предоставлена ​​исчерпывающая информация о гражданах А.Клюеве и Р.Кузьмине. В случае с экс-главой АП Януковича Верховный Суд Украины дважды вынес решение о регистрации ЦИК Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу, что и было вчера сделано. В отношении бывшего заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина, то еще 20 июня 2019 г. на имя заместителя Председателя ЦИК Е. Радченко было направлено письмо за подписью заместителя Генерального прокурора, в котором было указано о расследовании уголовного производства по подозрению бывшего заместителя и первого заместителя Генерального прокурора Украины, заместителя Секретаря СНБОУ Р.Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Р. Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Зато постановлениями заместителя Генпрокурора подозреваемый объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации. Однако этот "кандидат" тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий и остался без внимания как СМИ, так и активистов", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе", - Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

"Напомню, что положения об обязательности проживания в течение последних пяти лет на территории Украины нарушил еще один кандидат - М.Саакашвили. Более того, гражданство Украины им было приобретено 26.05.2015 г, и лишен гражданства он был 26.07.2017 г.. Проживал за пределами Украины в период с 12.02.2018 по 29.05.2019 г.. Однако, несмотря на очевидные факты, он также был зарегистрирован кандидатом народные депутаты Украины по партийному списку", - добавила Сарган.

"По регистрации кандидата А. Шария, то судом было установлено, что Шарий получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола международный розыск Шария был прекращено в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды", - отметила она.

С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган 01
С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган 02
С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган 03
С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган 04
С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган 05
С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган 06
С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган 07

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3135417
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕ-ТЫПИЛЫ!
Нет никаких "порошенковских судов" или "порошенковских цик",
есть только лживые жадные уроды готовые лечь под любую власть, лишь бы остаться на теплых денежных должностях.
Сейчас они дружно легли под Богдана/Разумкова/Портнова и прочую кодлу Зе-банды-рыгионалов.
С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган - Цензор.НЕТ 4213
 показать весь комментарий
 
дебил ЦВК на 100% назначена Порошенкой
 показать весь комментарий
 
Все ригівське лайно пливе в Україну. Вважаєте це випадковим, зебіли?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все ригівське лайно пливе в Україну. Вважаєте це випадковим, зебіли?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дебил ЦВК на 100% назначена Порошенкой
 показать весь комментарий
 
 
Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України. У поданні Президента України про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.
-----------------------------------------------------------------------------------
Тобто ти збрехав, бо призначала ВР. До того ж далі було рішення Верховного суду, куди Зе вже призначав суддів. Тобто ти збрехав двічи. Прощавай, брехло.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
лайно не тільки ригівське в ЦВК рвануло С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган - Цензор.НЕТ 9173 С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган - Цензор.НЕТ 9126
 показать весь комментарий
 
 
Нормальні люди вважають це наслідком п'яти років потужних реформ й безальтернативних перемог!
 показать весь комментарий
 
 
Ціную вашу перекручену думку, врахувавши призначення судів новим зепрезидентом🤔 та відсутність цих регіоналів при Порошенку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Господи, Зе договорился с рыгами, вот они и поперли во власть.

Измена!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко через купленную ЦВК продвигает сепаров что бы отомстить Зеленскому и Украине
 показать весь комментарий
 
 
- Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?(с)
 показать весь комментарий
 
ЗЕ-ТЫПИЛЫ!
Нет никаких "порошенковских судов" или "порошенковских цик",
есть только лживые жадные уроды готовые лечь под любую власть, лишь бы остаться на теплых денежных должностях.
Сейчас они дружно легли под Богдана/Разумкова/Портнова и прочую кодлу Зе-банды-рыгионалов.

 показать весь комментарий
 
 
А как же потужна соевая судова рыформа? С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган - Цензор.НЕТ 6703
 показать весь комментарий
 
 
А как же твои визги последние пять лет:
"никаких реформ нет", "реформы не работают"?!
 показать весь комментарий
 
 
Запитай його скільки суддів призначив Зе, бо ві цього не знає.
 показать весь комментарий
 
Сколько судей назначил Янукович-Портнов и они до сих пор работают?
Сколько судей прошли обучение-конкурсы в системе Кравчука-Кучмы за последние 20 лет?
 показать весь комментарий
 
 
Блин, ну сколько раз можно повторять, судьи только первый раз назначаются на срок 5 лет, дальше они становятся судьями пожизненно. Ну почитайте, наконец, Конституцию. И нет, нельзя уволить судью. Вот совсем никак нельзя. Только убить разве что. Но за это 15 лет с конфискацией, максимум, что дают.
 показать весь комментарий
 
А как на самом деле? Есть? Нет? Есть, но не работают?
 показать весь комментарий
 
До того ж раніше вони боялися приїжджати в Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Бумаги много, а результата ноль. Мог скрываться, мы не установили место проживания и многое другое, фактов ноль, одни домыслы. И это 5 лет их работы. Так ШО вы хотите? ПОРОХОБОТИКИ, заткнитесь. Есть на кого спирать, на НОВОИЗБРАННЫХ, которые еще не вошли в колею, это НОУ ХАУ от Порошенка. ЕЩЕ НЕ сДЕЛАЛ, А УЖЕ ВИНОВАТ. ЦИК - Порошенка, ГПУ - Порошенка, СУДЫ - Порошенка, ВРУ - Порошенка. Как то так. Министр Обороны и тот - Порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
Сходите уже к офтальмологу. Вам столько нассали в уши, что и глаза забрызгало.
 показать весь комментарий
 
 
Шо, нечем крыть, так сходи к пи......... ру, пусть тебе всунет, может мозги на место встанут.

ш
 показать весь комментарий
 
 
Ну все же ясно. ЦВК им отказала, те через КС добились повторного рассмотрения, так как времени на рассмотрение не оставалось то ЦВК их зарегистрировала. Вот если их не вычеркнут из списков в ближайшее время, то будет большой вопрос...
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що це зробили через зесуд.
 показать весь комментарий
 
Хасан,ось тобі список суддів призначених Зеленським,всі інші,то порошенківські,а ти як завжди брешеш

Следовательно, в указе №332/2019 постановляется:

1. Назначить в местных общих судах на должности:

судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области МЕЛЕЩЕНКО Людмилу Васильевну
судьи Сколевского районного суда Львовской области БРОНУ Андрея Любомировича
судьи Червонозаводского районного суда города Харькова ТЕСЛИКОВУ Ирину Ивановну
Кроме того, в указе №331/2019 о назначении судей постановляется:

1. Назначить в местных административных судах на должности:

судьи Днепропетровского окружного административного суда ТУРОВУ Елену Михайловну
судьи Донецкого окружного суда административной ГОЛОШИВЦЯ Ивана Александровича
судей Львовского окружного административного суда:

БРАТИЧАК Ульяну Владимировну
КРАВЦИВА Олега Романовича
судей Харьковского окружного административно суда:

НИКОЛАЕВУ Ольгу Викторовну
 показать весь комментарий
 
 
Прозрели ли зебилы покажет 21 июля. Хотелось бы верить в лучшее, но не приходится...
 показать весь комментарий
 
 
Хана вам, надо было думать 5 лет, ДА, теперь надейтесь на зебилов, вы их ПРИВЕЛИ.
 показать весь комментарий
 
Ты уже жирным выделяешь. Бригадир вставил пистон за то что твой срач незаметен?
 показать весь комментарий
 
Mikhail Golub‏ @golub 16 ч.16 часов назад
Чтобы вы понимали: все суды сейчас контролируются Портновым и Коломойским. Это - команда Зеленского. За всю ху*ню, происходящую в стране, ответственность несет Зеленский.
Это его работа.
 показать весь комментарий
 
 
в українському політикумі часів незалежності, особливо в останні 10-15 років, навіть і близько не формувалась політична еліта, є виключно продажна, антинародна і антидержавницька гівноеліта. гівноеліта покидьків, пройдисвітів, українофобів і продажних холуїв. І саме страшне, з приходом до влади Зеленського нічого мінятись, по великому рахунку, не збирається. більше того, той факт, що у наступну ВР за старим жопоруким виборчим законодавством, балотуються на 3\4 саме таке шобло з вищеозвученими характеристиками, до того ж, до нових покидьків добавляються старі і засвічені, свідчить лише про одне - такого ганебного, антидержавного і антиукраїнського парламенту в Україні ще не існувало. Воно звісно, наперед загадувати справа вельми невдячна, та все ж, коли станеться так, що нова влада буде змушена загравати з усім цим шоблом, це може призвести до дуже тяжких наслідків для країни, а саме: розкол країни на шматки, що в свою чергу призведе до втрати незалежності, як економічної, політичної так і територіальної з усіма витікаючими. А далі що, здраствуй путін новий год!?! То ж коли Зеленський закриває на все те очі, навіть ніяк не коментує весь цей бардак з реєстрацією, так званих депутатів, то це свідчить лише про наступне, з одного боку, Зеленський не здатен не то щоб утримати булаву а навіть тримати, з іншого боку, у нього все йде по плану, правда тільки не по його плану, бо свого у нього просто нема.
 показать весь комментарий
 
Доречі, нагадаю шо при старій владі, всі хто кричав про реванши риг і бариг, регулярно їхали або у мішку в Амстердам, або на зону, або у землю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныС начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх