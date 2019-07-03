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 В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Установлено, что в параде 3 июля 2019 г. в Минске в качестве пешего расчета будет участвовать подразделение из состава 275-го самоходно-артиллерийского полка (275-йСАП) 4-й танковой Кантемировской дивизии ВС РФ. Согласно многим свидетельствам, военные этого подразделения непосредственно участвовали в военной агрессии против Украины и причастны к совершению военных преступлений.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет InformNapalm.

Военнослужащие этого подразделения из г. Наро-Фоминск Московской области прибыли в Беларусь еще 20 июня 2019 г.

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 01

27 июня на информационном портале Министерства обороны Беларуси был опубликован материал о ходе подготовки к параду войск Минского гарнизона, приуроченного ко Дню Республики 3 июля. Корреспондент военного информационного агентства "Воин" (бел. — "Ваяр") взял интервью у нескольких российских военнослужащих, проходивших очередную тренировку пеших парадных расчетов на территории Минской военной комендатуры. Об одном из них удалось собрать максимальный объем информации, на основании которой четко определено подразделение, в котором он служит.

Ефрейтор контрактной службы Александр Колыванов. Родился 19.10.1998 г., родом из г. Междуреченск Кемеровскойобласти, РФ. Призван на военную службу 30.11.2016 г.Срочную службу проходил в 4-й Кантемировской дивизии.После окончания срочной службы подписал контракт, служит в275-м САП старшим радиотелефонистом.

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 02

Аккаунт соцсети "VK" (архив аккаунта, контактов, фотоальбома).

Примечательно, что Колыванов выполняет требования своего командования и не выкладывает в открытом доступе никаких фотосвидетельств относительно службы. Однако это не касается его матери, Ирины Колывановой, которая имеет в аккаунте соцсети "OK" достаточно информативный фотоальбом с фотографиями своего сына. В феврале 2019 года она выложилаего "селфи". На фото Колыванов зафиксирован с шевроном с надписью "Тарнопольский".

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 03

Этот шеврон свидетельствует, что военнослужащий Александр Колыванов служит в 275-мсамоходно-артиллерийском Тарнопольском красназнамённом орденов Суворова и Кутузоваполку (в/ч 73941, пункт постоянной дислокации — г. Наро-Фоминск Московской обл.).

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 04
Шеврон 275-го САП

Согласно организационно-штатной структуре ВС РФ, этот полк входит в состав 4-й гвардейскойтанковой Кантемировской дивизии 1-й танковой армии ВС РФ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Еще в 2014-2015 гг. волонтеры сообщества InformNapalm выявили и провели идентификацию основных российских подразделений группировки сил вторжения в составе батальонно- и ротно-тактических групп (БТГр / РТГр), которые были сконцентрированы вдоль границы с Украиной в Ростовской области РФ. Некоторые из этих подразделений были непосредственно зафиксированы на территории Донбасса. 275-й САП является одним из артиллерийских подразделений Западного военного округа ВС РФ, входивших в состав российской группировки сил вторжения (1, 2).

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 05

Согласно данным Центра "Миротворец", подразделение 275-го САП во время боевых действий на Донбассе понесло потери. Так, 29 августа 2014 года в результате подрыва самоходной артиллерийской установки на территории Украины был уничтожен лейтенант 275-го САП Клейн Владимир Вольдемарович, 04.01.1991 г.р., родом из г. Екатеринбург.

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 06

В базе данных Центра "Миротворец" он фигурирует как российский военный преступник.

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 07

Примечательно, что имя Владимира Клейна внесено в специальную книгу памяти всех погибших за террористическое формирование "Л/ДНР".

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 08

Примечательно, что согласно данным Центра "Миротворец", 29 августа 2014 года были уничтожены не менее 7 российских кадровых военных из группировки сил вторжения.Именно в этот день украинские военные начали организованный выход из котла окружения российскими войсками вокруг Иловайска. Российская армия, помимо убитых и раненых, понесла потери в виде захваченных в плен военнослужащих, а также уничтоженной и захваченной военной техники.

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 09
Военные регулярной армии РФ, захваченные в плен накануне выхода из Иловайска

Однако одной из самых черных страниц военных преступлений, совершенных военнослужащими 275-го самоходно-артиллерийского полка, является обстрел Мариуполя 24 января 2015 года. В этот день российские подразделения совершили обстрел мариупольского микрорайона "Восточный" из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В результате этого, по сути, террористического акта погибли 29 граждан Украины, 92 были ранены, среди погибших и раненых — дети и подростки. Были повреждены жилые здания, в зону поражения попали также школа, рынок и магазины.

7 мая 2018 года глава СБУ Василий Грицак во время брифинга представил материалы расследования о всей цепочке организации, координации и выполнения кадровыми военнослужащими ВС РФ преступления против мирного населения Украины. Грицак заявил следующее: "Во время досудебного расследования нашими следователями установлено и подтверждено, что этот террористический акт совершен кадровыми российскими военными с использованием двух штатных реактивных дивизионов ВС РФ".

По данным СБУ, координировал действия российских реактивных дивизионов подполковник ВСРФ Власов Максим Владимирович, позывной "Югра", 15.02.1980 г.р. Исследователи сообществаBellingcat установили, что в момент совершения военного преступления Власов был командиром артиллерийского подразделения 275-го самоходно—артиллерийского полка.

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 10

По данным радиоперехвата разговоров, именно Власов отдавал приказы артиллеристам на огневых позициях совершать обстрел. Примечательно, что даже после получения им информации о том, что снаряды "Града" попали не по позициям украинских военнослужащих, а по жилому району Мариуполя, он не прекратил обстрел, а только приказал пристальнее осуществлять наведение.

Кроме 275-го САП, Мариуполь также обстреливало еще одно соединение 4-й Кантемировской дивизии — 2-я Таманская мотострелковая дивизия. По словам главы СБУ Василия Грицака, благодаря проведенной кропотливой работе удалось поминутно зафиксировать и задокументировать переход российскими подразделениями российско-украинской границы и дорогу на позиции террористов, из которых совершался обстрел Мариуполя.

В центре белорусской столицы в параде 3 июля будут шагать военные российского подразделения, которое не только участвовало в военной агрессии против Украины, но и совершило террористический акт. Следует особенно отметить, что это личная воля и желание высшего военно-политического руководства государства, которое определенным образом превратило Беларусь на сателлит-протекторат Российской Федерации.

В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm 11
Тренировка парадного расчета 275-го САП на площади Минской военной комендатуры / mil.by

Маршировка в центре Минска военных подразделений государства-агрессора, демонстрация его наступательного ракетного вооружения, использование воздушного пространства Беларуси стратегическими самолетами — ядерными ракетоносителями категорически не соответствует политике добрососедства белорусского народа, которому критически важно сохранить хорошие и мирные отношения со всеми своими соседями.

Источник: https://censor.net.ua/p3135408
 
   
 Топ комментарии
 
В 2010 году в Севастополе прошел всероссийский парад победы в котором принимали участие российские военные обстреливавшие Тбилисси.
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И это ни как не помешало зебобику пригласить лукашенку в Житомир.... это зебобик считает мелочью....
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Вот в Житомире и обсудит с Лукой наш преЗЕдент этот факт... В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8879
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раньше литвины были рыцарями а стали протитутками по вызову
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так ты себе на лбу напиши ,сепаро лугандонский
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Что зебобик...за литвина обидно стало...зебобик???
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зебобик твой папа,а ты просто бобик,в будке
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Сочувствую...но ничем тебе зебобику помочь не могу...я не доктор....
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конечно ты не доктор,ты блохастый бобик,в будке
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статья 109 УК Украины,публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя,хорошо бы тебя СБУ проверила,как и всех порохоботов,если ты еще не удрал в Моску и оттуда под прокси строчишь
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А ты свои призывы к свержению из Москвы строчил вместе с Клюевым и Портновым.
Теперь понятно.
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. Потому-то в жизнь человека часто приходят испытания, как наказание за неправильные поступки. И нам надо научиться различать какова природа испытания, с которыми мы столкнулись, чтобы преодолеть их с правильным сердцем и правильной реакцией.
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а погибший то КЛЕЙН А ПО ПАПАНЬКЕ ВОЛЬДЕМАРОВИЧ какой "истинно православно крещенный еврей ой пардон РУЗЬКА" сволота оказался то.... В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3962
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В 2010 году в Севастополе прошел всероссийский парад победы в котором принимали участие российские военные обстреливавшие Тбилисси.
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Ну дык....януколо и лукакодло два сапога пара....оба под ****** лежат ровно...и не ерзают....
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А Порошенко в правительстве Януковича под кем лежал?
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Порошенко был министром в 2012-м году...и параду в Севастополе который прошел в 2010-м не имеет ни какого отношения....
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Приглашал режим Лукашенко, но хомячье обвиняет именно беларуский народ, идя на поводу провокаций путена - разделяй и властвуй.
Забыли, что у сами 20 лет независимости ВМФ РФ пригревали.
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Это ботва кремлевская.
Она и жителей донбасса обвиняет в предательстве для разделения,хотя сами и писали письмо путину с просьбой ввести воиска.
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И это ни как не помешало зебобику пригласить лукашенку в Житомир.... это зебобик считает мелочью....
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Вот в Житомире и обсудит с Лукой наш преЗЕдент этот факт...
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Щей парад проведуть там з трикалорами.
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а чё барыга пять лет в гости кажен год ездил к сябру?
а ты , сяка, свой язык в сраке по этому поводу держал?
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а када бырыга за свою каденцию "сябра" нахйупослал?
напомни....
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А я предлагал , чтобы Владимир Александрович "сябра" нахйупослал"?... В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3633
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Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир, - посол Украины Кизим
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Россияне путин не один -ху-ло У вас там Братья Вирус похоже ху-лячий!!!
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прямо с парада, учавствовавшие в нём подразделения рашки, прямиком пойдут на фронт захвата беларуси. по братски, по доброму.
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Зеро при этом пригласил Лукашенко в Украину
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Mitsubishi A6M Zero --японський палубний винищувавач--
ЗЕ--
якось по іншому-- В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1795
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белорусского народа\\\\\\\

совкового, то есть.
Бацька зашкварок после этого.... как и до этого, со своими "выборами".
Тупой неграмотный колхозник заляпан кровью уже давно. Че ему это? Ну промаршируют террористы - впервой шоле?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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