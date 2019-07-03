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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:картина (173) военнослужащие (4219) Широкино (470)

 Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной. ФОТОрепортаж

Военнослужащие эвакуировали из поселка Широкино коллекцию произведений искусства местного художника-графика Виктора Павлюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook мариупольской арт-платформы "ТЮ!", где сейчас и хранятся эти картины.

"Боец чеченского батальона имени Шейха Мансура с прошлого года собирал и прятал от взрывов художественные работы, чтобы эвакуировать произведения из зоны боевых действий. Ранее эта коллекция считалась утраченной", - говорится в сообщении.

Как рассказали в арт-платформе, боец с позывным Пикассо, который до войны был художником, распознал в разбросанных объектах художественную ценность и инициировал спасение коллекции. Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за пять лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Платформа "ТЮ!" привлекает экспертов и искусствоведов к идентификации работ, а также обратилась к семье Павлюка.

Виктор Илларионович Павлюк — мариупольский художник, известный своей графикой, линогравюрами, живописью, член союза художников, главный художник Мариуполя с 1970 года.

Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 01
Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 02
Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 03
Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 04
Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 05

Источник: https://censor.net.ua/p3135403
 
   
 Топ комментарии
 
мы прослушали вывод известнейшего во всём Мире искусствоведа, по совместительству соседа по палате международного эксперта по вооружению Igor L.
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Это уже не так важно. Учитывая историю что они побывали в зоне боевых действий и спасены их ценность возросла. Как минимум они стоят дороже обычных картин и могут быть проданы на аукционе, еще вариант что эти работу теперь могут по выставкам и галереям поездить.
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зеленский знает уже куда их пристроить? не ужели в музей на банковой? Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной - Цензор.НЕТ 1337
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Слушай, ну пля тошнит уже на всех ветках читать как ноешь по поводу Зеленского, не пошел бы ты попить кофе на своей свиноферме там?!
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у нас через 5 минут обед. Пол часика меня не будет, так что можешь расслабиться!!!
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Это не картины. Максимум этюды. Причем не законченные. Студент какой-то тренировался. Ценность сомнительная. Искусство современного художества ушло от реализма.Фотоаппарат это делает проще и лучше.
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мы прослушали вывод известнейшего во всём Мире искусствоведа, по совместительству соседа по палате международного эксперта по вооружению Igor L.
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Любой художник это подтвердит )) Бестолочь.
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Именно по этой причине образовался - Импрессионизм ))
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"мы прослушали вывод известнейшего во всём Мире искусствоведа, по совместительству соседа по палате международного эксперта по вооружению Igor L."

..............................
"Именно по этой причине образовался - Импрессионизм ))"

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Замечательно!)))) Просто супер!) Теперь будем знать, как образовался импрессионизм Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою - Цензор.НЕТ 1863 А Igor L хоть в курсе дела о своем вкладе в мировое искусство?)
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Н-да... Вангоги с мунками в гробу перевернулись от этой жести.
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Ты назвал художников,которые писали именно в противоположной данному , манере ))
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Я не про манеру, а про фотоаппарат. А если про манеру, то может лет через *десят эти художества назовут каким-ньть "голубым периодом" творчества этого самого местного художника, а стоить все это будет покруче раннего Пикассо.
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Что будет потом - неизвестно. Я говорю о сейчас и реальной цене. За которую могут выложить деньги,щас ))
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Н-да... С такими критиками Пикассо пришлось бы переобуться сантехником...
Вон, Малевич вообще циркулем и линейкой обходился, и ничё, эстеты хавают. Так что вопрос денег - это исключительно вопрос денег: дорого ценится то, за что дорого заплачено.
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Этюды, картины... Какая разница? Ценность, понятие не абсолютное, а относительное. Классический пример - Энди Уорхол.
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Лугандонец еще и большой эксперт в живописи? Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою - Цензор.НЕТ 6759
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Это уже не так важно. Учитывая историю что они побывали в зоне боевых действий и спасены их ценность возросла. Как минимум они стоят дороже обычных картин и могут быть проданы на аукционе, еще вариант что эти работу теперь могут по выставкам и галереям поездить.
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По большому счету, не так уж и важна ценность картин современного художника. А вот сам Поступок во время войны... Вот что наиболее ценно /на мой взгляд/
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"главный художник Мариуполя с 1970 года"

главный художник Жовтневого района города Мариуполя
стыдно не знать такого!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоеннослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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