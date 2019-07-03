 Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Зеленский подчеркнул, что отменены более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - констатировал глава государства.

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Зеленский также отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

"И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил Президент.

По словам Зеленского, для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.



Фото: пресс-служба Президента