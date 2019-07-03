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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1982) МВФ (2692) приватизация (873) Мюллер Сирил (1)

 Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский 01

Зеленский подчеркнул, что отменены более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - констатировал глава государства.

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Зеленский также отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский 02

"И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил Президент.

По словам Зеленского, для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский 03
Фото: пресс-служба Президента

Источник: https://censor.net.ua/p3135386
 
   
 Топ комментарии
 
идите в жопу со своим МВФ (с) ГолоЗЕбородько:
Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4187

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- Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. (с)
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идите в жопу со своим МВФ (с) ГолоЗЕбородько:
Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4187

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А причем здесь Голобородько? Это прахоботы на него по поводу и без повода надрачивают.
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Все просто. Без МВФ ЗЕпрезиденство кончится уже осенью.
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А МВФ не збирається давати гроші тим, хто прямує до тоталітарного устрою.
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- Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. (с)
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"и сообщил о подготовке большой приватизации."
Источник: https://censor.net.ua/p3135386

ЗЕбобики, а как НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ?
Зебобики, по-моему, вас просто поимели.
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самая большая проблема в австралии уровень квалификации научных кадров на предприятиях что связано с образованием-в два раза меньше школьников получают среднее образование чем в других странах. проще говоря огромное количество дебилов не способных даже окончить простую школу. похоже таки правда.
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Лукавят. Это не Украина "присоединится", а это МВФ заявил, что работать с Украиной будет работать только после того как в Украине будет правительство и будет понятен вектор политики.
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Скоро без бумажки научится правильно говорить.
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пока поросенковцы саботируют и гадят со всех углов, ничего у Зеленского не получится..
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Ти правий. Здати Україну ***** у нього точно не вийде.
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Вон оно чё! Оказывается мародёрили, чтоб ***** не досталось!
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
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Аж на слезу пробил)))Порохня такая синтементальная стала.Все из за того что "наилучшего"неблагодарные Украинцы поперли)))
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А Голобородько казав шо МВФ і нафіг не впав. Шош такоє?
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Ну шо, синку, допомогли тобі твої ляхи?
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Где то тихонько заплакал продавец труселей)))
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Еййей!!
какое МВФ?
на выборах было обещано что никаких долгов больше брать не будем...
и тут соврал???
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Карлик зелевате обещал не брать кредитов, что происходит?
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То у Пети были неправильные, а Воха возьмет правильные...
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При построении сильного государства хорошим для народа невозможно быть по определению.Печально , что результаты выборов определяет самая маргинальная часть населения., активная в основном занята обустройством своей жизни и близких.
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Ти диви! Ще й кокетничає " після формування нового уряду"! Казати треба правду, особливо про себе. "Баришня лєглі і просют" ( "За двома зайцями.")
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Треба переписати кабальний для України договір з МВФ, який підписала Яресько.
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Обладатели золотых зубов могут расслабится, Воха почти добазарился...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский. ФОТО
 
 
 
 
 
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