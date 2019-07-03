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Все про:Кривой Рог (620) непогода (436) ураган (204) ГСЧС (2126)

 Ураган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге ураган, пронесшийся вечером 2 июля, повалил более 150 деревьев, повредил 37 зданий и 36 крыш.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Ураган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши 01

"2 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) на территории Днепропетровской области произошло свержение деревьев и конструкций зданий. Для оказания помощи пострадавшему от ненастья населению привлекались сотрудники Службы спасения. Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области совершены 28 выездов, распилено и убрано 71 дерево", - говорится в сообщении.

Ураган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши 02

Также в результате ненастья в области отключено электроснабжение 27 тысячам абонентов.

В Криворожском, Софиевском районах и самом Кривом Роге вследствие падения деревьев на газопроводы в 44 случаях отключали газоснабжение более 2 тысячам абонентов.

Ураган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши 03

Спасателям сообщили о свержении около 200 деревьев, из них распилено и убрано уже 71 дерево. В частности, в Кривом Роге ураган повалил 152 дерева, в Днепре - 25.

Ураган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши 04

Кроме того, в Кривом Роге в результате ненастья повреждены 37 зданий, в том числе на Доме культуры ЮГОК частично повреждена крыша на площади 200 квадратных метров, также повреждены крыши 36 частных и многоэтажных жилых домов.

Ураган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши 05

В полицию поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов.

Источник: https://censor.net.ua/p3135384
 
 
 Топ комментарии
 
Новые знаки после падения ксивы президента на инаугурации и отвалившейся руки с булавой у Хмельницкого в том же Кривом Роге? )
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это как в рашке .... зебилов наказывают за грехи ... скоро потоп в кривом роге как в иркутской области???
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Сегодня на Солнечном в Днепре дерево сломало фонарь - это когда 1:1 с комунальщиками
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произошло свержение деревьев и конструкций зданийИсточник: https://censor.net.ua/n3135384

Это как это??
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это о свержении..их свергли и его свергнут
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Новые знаки после падения ксивы президента на инаугурации и отвалившейся руки с булавой у Хмельницкого в том же Кривом Роге? )
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Сегодня на Солнечном в Днепре дерево сломало фонарь - это когда 1:1 с комунальщиками
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во во а Зеленский откуда видимо он длет что то не то раз Бог гневается...
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это как в рашке .... зебилов наказывают за грехи ... скоро потоп в кривом роге как в иркутской области???
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Браво, зебил! Что даже в теме природного катаклизма ты узрел политику.Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи - Цензор.НЕТ 9063
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-Знаки от Яхве(сотоны)!!1111 Нам всем ...... это же Зеля.
-Не, это просто ураган. Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи - Цензор.НЕТ 5739

\\\\\\\\\Спасателям сообщили о свержении около 200 деревьев Источник: https://censor.net.ua/n3135384\\\\\\\\\

А о 5-ти царях, одном амператоре, а уж князей свержено без числа.)

\\\\\\\\\В полицию поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов. Источник: https://censor.net.ua/n3135384\\\\\\\\\\

А в Спортлото сколько?)
Жаль конечно, деревья ведь типо как бы живые, как и Януковощ)
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Это знак от природы по поводу её дитя Зе... очень не хороший знак!
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Щось небо знає, що почало з Кривого Рогу.
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при порохе такого беспредела не было...
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по виду поваленных деревьев очевидно, за прошедшие годы они не разу не ремонтировались. древесина старая, местами сгнившая. фундаменты корней не укреплялись. но если поднять документацию, то с удивлением будет обнаружено, шо деньги на их ремонт, реставрацию и укрепление фундаментов, выделялись большие, вовремя и в полной мере освоены. есть те кто кто то в этом сомневается? ))
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Не может этого быть! )
Вилкул крепкий хозяйственник, жители КР очень ценят его и повторно выбрали его мэром.
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"Крепкие хозяйственники - это диагноз", как и их избиратели.

Журналист и блогер Денис Казанский ужаснулся тем, как за 10 лет Кривой Рог совсем не изменился. Об этом он пишет в Facebook.

Казанский отметил, что с 2005 по 2006 год жил и работал в городе, но накануне впервые за 11 лет вновь посетил его.

"Я ожидал всякого. Но вдруг оказалось, что за 11 лет не изменилось практически ничего!
В той части города, где я жил - 95-й квартал, проспект Гагарина, Соцгород, все так и осталось, как было", - рассказывает Казанский.

Журналист добавляет, что произошли некоторые изменения, но они незначительны. Город как будто законсервировался в 2006 году, подмечает он.

Казанский удивлен, что такой крупный промышленный город не развивается.

"Я ожидал увидеть какие-то разительные перемены, я думал, что увижу повсюду новые торговые центры, строящиеся дома, новые автобусы.
А увидел ровно тот же город, из которого уехал в 2006 году. Все-таки крепкие хозяйственники - это диагноз", - добавил блогер.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУраган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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