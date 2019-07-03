 Ураган в Кривом Роге повалил более 150 деревьев и повредил крыши. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"2 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) на территории Днепропетровской области произошло свержение деревьев и конструкций зданий. Для оказания помощи пострадавшему от ненастья населению привлекались сотрудники Службы спасения. Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области совершены 28 выездов, распилено и убрано 71 дерево", - говорится в сообщении.
Также в результате ненастья в области отключено электроснабжение 27 тысячам абонентов.
В Криворожском, Софиевском районах и самом Кривом Роге вследствие падения деревьев на газопроводы в 44 случаях отключали газоснабжение более 2 тысячам абонентов.
Спасателям сообщили о свержении около 200 деревьев, из них распилено и убрано уже 71 дерево. В частности, в Кривом Роге ураган повалил 152 дерева, в Днепре - 25.
Кроме того, в Кривом Роге в результате ненастья повреждены 37 зданий, в том числе на Доме культуры ЮГОК частично повреждена крыша на площади 200 квадратных метров, также повреждены крыши 36 частных и многоэтажных жилых домов.
В полицию поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов.
Это как это??
-Не, это просто ураган.
\\\\\\\\\Спасателям сообщили о свержении около 200 деревьев Источник: https://censor.net.ua/n3135384\\\\\\\\\
А о 5-ти царях, одном амператоре, а уж князей свержено без числа.)
\\\\\\\\\В полицию поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов. Источник: https://censor.net.ua/n3135384\\\\\\\\\\
А в Спортлото сколько?)
Жаль конечно, деревья ведь типо как бы живые, как и Януковощ)
Вилкул крепкий хозяйственник, жители КР очень ценят его и повторно выбрали его мэром.
Журналист и блогер Денис Казанский ужаснулся тем, как за 10 лет Кривой Рог совсем не изменился. Об этом он пишет в Facebook.
Казанский отметил, что с 2005 по 2006 год жил и работал в городе, но накануне впервые за 11 лет вновь посетил его.
"Я ожидал всякого. Но вдруг оказалось, что за 11 лет не изменилось практически ничего!
В той части города, где я жил - 95-й квартал, проспект Гагарина, Соцгород, все так и осталось, как было", - рассказывает Казанский.
Журналист добавляет, что произошли некоторые изменения, но они незначительны. Город как будто законсервировался в 2006 году, подмечает он.
Казанский удивлен, что такой крупный промышленный город не развивается.
"Я ожидал увидеть какие-то разительные перемены, я думал, что увижу повсюду новые торговые центры, строящиеся дома, новые автобусы.
А увидел ровно тот же город, из которого уехал в 2006 году. Все-таки крепкие хозяйственники - это диагноз", - добавил блогер.