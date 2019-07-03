 Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всю ночь башня поочередно подсвечивалась желто-голубым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу.

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