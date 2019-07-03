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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины. ФОТОрепортаж

Самое высокое здание Западного полушария - башня CN в Торонто - была подсвечена по случаю проведения в городе конференции по реформам в Украине и визита Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всю ночь башня поочередно подсвечивалась желто-голубым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу.

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Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины 01
Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины 02

Источник: https://censor.net.ua/p3135376
 
   
 Топ комментарии
 
Не переживай, дают.
Пете давали, но поняли это бесполезно, все как в прорву.
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Сейчас налетят шавки из ПЕСа и облают канадцев.
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Сейчас налетят шавки из ПЕСа и облают канадцев.
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Не переживай, дают.
Пете давали, но поняли это бесполезно, все как в прорву.
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Можно подумать, что сейчас не в прорву. Вы верите в сказки про "слугу народа"???
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А что, уже успели какие-то бюджеты распилить и в оффшоры повыводить? Или вам просто надо по работе что-то ляпнуть про "слугу народа"? Иначе денег не заплатят?
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Рекламу Газпрому сделали только Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины - Цензор.НЕТ 5730
На рос-тв наверное уже захлебываются эпитетами от вяличия Рашечки, а быдлозрители захлебываются от стекломоя и бояры, смешанных с блевотиной..... )
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люминация в честь уничтожения Украины
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСамое высокое здание Канады подсветили в честь Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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