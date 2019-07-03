 Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Всю ночь башня поочередно подсвечивалась желто-голубым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Всю ночь башня поочередно подсвечивалась желто-голубым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу.
Пете давали, но поняли это бесполезно, все как в прорву.
На рос-тв наверное уже захлебываются эпитетами от вяличия Рашечки, а быдлозрители захлебываются от стекломоя и бояры, смешанных с блевотиной..... )