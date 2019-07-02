 Клюев сопровождал Януковича при побеге из Украины и давал показания в РФ о "госперевороте", - письмо ГПУ в ЦИК. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме Генеральной прокуратуры Украины в Центральной избирательной комиссии, которое оказалось в распоряжении Громадского, передает Цензор.НЕТ.
В письме говорится, что в соответствии с показаниями, Клюев сопровождал Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014-го при пересечении последним государственной границы Украины на вертолете и самолете, который принадлежал РФ, в направлении с территории РФ в воинскую часть вооруженных сил РФ на территории Автономной республики Крым.
Также в декабре 2016-го Клюев свидетельствовал в суде Москвы "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом, а также в феврале 2017 года участвовал в телеэфире российского телевидения".
В то же время, в письме говорится, что по данным Государственной пограничной службы Украины 1 января 2014 года Клюев вылетел из аэропорта "Борисполь" рейсом Киев - Салалах, а 11 января 2014 года прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.
"Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", - отметили в ГПУ.
Напомним, в декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.
В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 года Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.
23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
тут уже начали место меня решать что я буду делать а что не буду! по моему у кого то крыша едит!!
одна проблема, у "истЕнных" как и у "прИзЕдента" - одни и те же ватники, голо-сователи..
а насчет того станем мы окраиной или нет тебе лучше спросить у ЯКУНЕВИЧА он типа то же хотел сделать ОКРАИНУ чем все закончилось еще не забыл?!!
помниться, вазелин оралО что "президент может ВСЁ - посадить кого угодно, найти кого угодно, сделать всё что угодно"
п.с. если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.(с) ..
Учи законы, зебил, вазелин УЖЕ поназначал "своих" людей от бени - проросийских швали, криминальных авторитетов и прочей быдлоты..
Так что, беги и требуй от вазелина..
Хотя ты же зебил - вечный ждун, поклонник обещаний мавроди
напомним, небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
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Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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Однако, к регистрации ЦВК. Читайте по буквам решение Верховного суда: "еще раз изучить документы". )) Не "зарегистрировать немедленно", а только еще раз изучить документы и, если посчитают нужным, отказать. Но разве Порошенковская ЦВК "посчитает нужным" не зарегистрировать петиного закадычного кента Клюева?))))