 Клюев сопровождал Януковича при побеге из Украины и давал показания в РФ о "госперевороте", - письмо ГПУ в ЦИК. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме Генеральной прокуратуры Украины в Центральной избирательной комиссии, которое оказалось в распоряжении Громадского, передает Цензор.НЕТ.

В письме говорится, что в соответствии с показаниями, Клюев сопровождал Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014-го при пересечении последним государственной границы Украины на вертолете и самолете, который принадлежал РФ, в направлении с территории РФ в воинскую часть вооруженных сил РФ на территории Автономной республики Крым.

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Также в декабре 2016-го Клюев свидетельствовал в суде Москвы "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом, а также в феврале 2017 года участвовал в телеэфире российского телевидения".

В то же время, в письме говорится, что по данным Государственной пограничной службы Украины 1 января 2014 года Клюев вылетел из аэропорта "Борисполь" рейсом Киев - Салалах, а 11 января 2014 года прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.

"Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", - отметили в ГПУ.

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Напомним, в декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

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В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 года Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.