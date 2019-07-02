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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Фоторепортаж
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 Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

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Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

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Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Не чокаясь...

Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Остерігайтесь підробок!

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Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

На полях саммита G20

Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Порошенко виноват!

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Источник: https://censor.net.ua/p3135307
 
   
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Спостерігаю, як день за днем втілюється в реальність брехня гівноїдів.
В 2014 вони кричали про загрозу свободи слова, зараз сидять тихо і хвалять зелепупу в цензурованих новинах.
В 2015 вони кричали за плани Мореля, і що Петро зливає Широкине, сьогодні зелепупа зливає реально Станицю.
В 2016 вони кричали за "торгівлю на крові", зараз пінчук після відводу військ отримує можливість експортувати труби в Звіконсцякивиливастан.
В 2017 вони кричали за антикорупційний суд, мріяли про його створення, щоб він був незалежним від Петра, а зараз заткнули рота і спостерігають, як суди дружненько лягли під власника зелепупи і плодять антидержавні рішення.
В 2018 вони кричали про узурпацію і олігархів, а зараз збираються голосувати то за партію клоуна, то за партію ортіста, дозволяючи олігархам узурпувати владу.
Весь цей час вони кричали про зубожіння, бідність, голод.
Чекати залишилося не довго.
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На всіх є жаби на Цензорі.. Є лише одне виключення щодо жаб - "сивочолий гетьман і батько нації". Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 547
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так по ходу не только атец радной, но и атец цн
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если в первый месяц к т.н. "преЗЕденту" уже относятся с таким пренебрежением и насмешками, к НГ будут плевать в след, а чуть дальше, он и сам сбежит, уж больно бздливая биография. а стадо ВР пойдет пастись где больше заплатят.
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Не раскачивайте лодку -зекрысам уже нечем дышать))))
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В ленте у разных людей встретила мысль, что Богдан реально верит, что проблема была в том, что в Донецке кого-то заставляли говорить по-украински. Мол, он не прикидывается, он идейный, он сам в это верит.
Боже мой. Ну какой там "идейный"? Ну какой там "верит"? Богдан работал правительстве Азарова уполномоченным по антикоррупционной политике. Еще раз: У Азарова. Уполномоченным. По антикоррупционной политике. А до этого Богдан работал помощником нардепа Портнова. Да, того самого Портнова. Да, во время депутатства Портнова в БЮТ. Да, в то самое время, когда Портнов ваял Конституцию под ширку Тимошенко-Янукович.
Не бывает верящих с таким бэкграундом. Ни то, что в политические декларации верящих, а хотя бы в родного папу. Не верят. Не бывает таких идейных. Это типичная чиновничья сволочь януковиче-тимошенковского помета, которая верит в то, во что сверху верить велено.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВозвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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