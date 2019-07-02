 Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

ЗЕреванш
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты
Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария пройдет вечером 2 июля на Майдане
Осторожно, токсичное...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица. ФОТО ДНЯ
Возвращение темного рыцаря
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили
Шаурма в мышеловке
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный русский язык, если они будут территорией Украины, - Богдан
Не чокаясь...
Остерігайтесь підробок!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Настоящий слуга народа я, а не парашютисты, которые пытаются под таким брендом попасть в парламент, - Лещенко о своих бордах в стилистике партии Зеленского. ФОТО
На полях саммита G20
Порошенко виноват!
Больше фотошопов смотрите здесь
В 2014 вони кричали про загрозу свободи слова, зараз сидять тихо і хвалять зелепупу в цензурованих новинах.
В 2015 вони кричали за плани Мореля, і що Петро зливає Широкине, сьогодні зелепупа зливає реально Станицю.
В 2016 вони кричали за "торгівлю на крові", зараз пінчук після відводу військ отримує можливість експортувати труби в Звіконсцякивиливастан.
В 2017 вони кричали за антикорупційний суд, мріяли про його створення, щоб він був незалежним від Петра, а зараз заткнули рота і спостерігають, як суди дружненько лягли під власника зелепупи і плодять антидержавні рішення.
В 2018 вони кричали про узурпацію і олігархів, а зараз збираються голосувати то за партію клоуна, то за партію ортіста, дозволяючи олігархам узурпувати владу.
Весь цей час вони кричали про зубожіння, бідність, голод.
Чекати залишилося не довго.
https://www.unian.ua/economics/finance/10602375-na-rahunku-derzhkaznacheystva-stalo-vdvichi-menshe-groshey.html
Боже мой. Ну какой там "идейный"? Ну какой там "верит"? Богдан работал правительстве Азарова уполномоченным по антикоррупционной политике. Еще раз: У Азарова. Уполномоченным. По антикоррупционной политике. А до этого Богдан работал помощником нардепа Портнова. Да, того самого Портнова. Да, во время депутатства Портнова в БЮТ. Да, в то самое время, когда Портнов ваял Конституцию под ширку Тимошенко-Янукович.
Не бывает верящих с таким бэкграундом. Ни то, что в политические декларации верящих, а хотя бы в родного папу. Не верят. Не бывает таких идейных. Это типичная чиновничья сволочь януковиче-тимошенковского помета, которая верит в то, во что сверху верить велено.