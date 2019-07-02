 Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Подписал письмо к Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах.
Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора – России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - не допустимо", - отметил Парубий.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
https://www.unian.ua/economics/finance/10602375-na-rahunku-derzhkaznacheystva-stalo-vdvichi-menshe-groshey.html
ты в 2х последних ветках- только один этот свой пост и копируешь
Кроме зелибобов,которые обыкновенные боты на зарплате газпрома.
Хоча, зебіл все-одно на рандеву піде... чи запросить... навіть з парашинцями...
Путін доручив МВС Росії проаналізувати "правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку". Разом з тим зазначено, що за необхідності можливе внесення пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій"
эта "заныканая мацковская консерва" вскрылась потому что против присутствия кацапов на выборах
зелюки- вы хоть иногда методички свои меняйте, а то вы очень сильно палитесь
С сепарами в Раде хуже, конечно, не будет А еще через пол-года вас будут 3,14здить битами на улицах Киева за жовто-блакитну нашивку на рюкзачке.
Узколобые и молчаливые ребята в сп...
Tanya Adams https://tverezo.info/?p=99134
https://t.co/EexqFcy1rs
🤔
Хотите Натаху Поклонскую наблюдателем?