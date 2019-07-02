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 На Закарпатье таможенники изъяли 24 кг янтаря, спрятанного в ГБО автомобиля, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сегодня на Закарпатской таможне ГФС в рамках операции "Бастион" предотвратили незаконный вывоз за границу партии обработанного янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье таможенники изъяли 24 кг янтаря, спрятанного в ГБО автомобиля, - ГФС 01

Инцидент произошел в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Тиса" Закарпатской таможни, куда заехал автомобиль Toyota. Для прохождения таможенного контроля водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что перемещает предметы, которые не подлежат обязательному письменному декларированию, или обложению таможенными и другими платежами или сборами, и на перемещение которых через таможенную границу Украины не установлено запретов или ограничений.

Учитывая систему рисков, таможенники вывели транспортное средство из общего потока, направив в бокс для проведения углубленного осмотра.

На Закарпатье таможенники изъяли 24 кг янтаря, спрятанного в ГБО автомобиля, - ГФС 02

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На Закарпатье таможенники изъяли 24 кг янтаря, спрятанного в ГБО автомобиля, - ГФС 03

В результате осмотра автомобиля было обнаружено 24 кг незадекларированного камни янтаря в обработанном виде различных размеров. Камни было скрыты в газовом баллоне легкового автомобиля, специально приспособленном для перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля. Обнаруженный товар находился в 10 полиэтиленовых пакетах.

На Закарпатье таможенники изъяли 24 кг янтаря, спрятанного в ГБО автомобиля, - ГФС 04
На Закарпатье таможенники изъяли 24 кг янтаря, спрятанного в ГБО автомобиля, - ГФС 05

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Гражданин Украины совершил действия, направленные на незаконное перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, используя специально изготовленные хранилища (тайники). Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3135260
 
 
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