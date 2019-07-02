 НФ требует расследовать двойное гражданство кандидатов в нардепы по 204-му округу Божика и Паланийчука. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с парламентской трибуны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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"Только что вернулся с 204-го избирательного округа, на котором зарегистрировано 14 кандидатов в народные депутаты от разных политических сил. Лица у них вроде как новые, а привычки - старые. Вчера местные СМИ обнародовали информацию, что кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Анатолий Паланийчук имеет гражданство Румынии. Еще один кандидат на этом же округе от партии "Слуга народа" - Валерий Божик. Согласно документам, он с 2016 года является гражданином Румынии. Чьи интересы в случае возможного избрания будут защищать такие горе-кандидаты? Господин Божик является юристом с большим опытом, и прекрасно понимает возможные последствия второго гражданства", - заявил парламентарий.





Бурбак отметил, что в присяге гражданина Румынии есть слова: "Быть ​​верным румынском народу и защищать национальные права и интересы, уважать Конституцию и законы Румынии".

"Почему эти кандидаты в депутаты нарушают законы и Конституцию Украины? По Конституции Украины у нас существует единственное гражданство - украинское. Поэтому я убежден, что государственные служащие, народные депутаты, судьи должны иметь только одно гражданство - украинское. Все остальное является нарушением законодательства", - отметил народный депутат.

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Председатель фракции также обратился в милицию и Центризбирком с просьбой провести расследование двойного гражданства кандидатов в народные депутаты.

Напомним, ранее сообщалось, что по 99 округу на Кировоградщине от "Слуги народа" идет в парламент гражданин РФ Михаил Соколов. Сам Соколов заявил, что сейчас делает все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ.

Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, ранее народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта кандидата-мажоритарщика от "Слуги народу" по 169-му избирательному округу Александра Куницкого. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля. Ранее в комментарии Цензор.НЕТ сам Куницкий опроверг эту информацию. Центризбирком проводит проверку Куницкого.

Партия "Слуга народа" также заявила, что проводит проверку кандидата.