 НФ требует расследовать двойное гражданство кандидатов в нардепы по 204-му округу Божика и Паланийчука. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с парламентской трибуны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Только что вернулся с 204-го избирательного округа, на котором зарегистрировано 14 кандидатов в народные депутаты от разных политических сил. Лица у них вроде как новые, а привычки - старые. Вчера местные СМИ обнародовали информацию, что кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Анатолий Паланийчук имеет гражданство Румынии. Еще один кандидат на этом же округе от партии "Слуга народа" - Валерий Божик. Согласно документам, он с 2016 года является гражданином Румынии. Чьи интересы в случае возможного избрания будут защищать такие горе-кандидаты? Господин Божик является юристом с большим опытом, и прекрасно понимает возможные последствия второго гражданства", - заявил парламентарий.
Бурбак отметил, что в присяге гражданина Румынии есть слова: "Быть верным румынском народу и защищать национальные права и интересы, уважать Конституцию и законы Румынии".
"Почему эти кандидаты в депутаты нарушают законы и Конституцию Украины? По Конституции Украины у нас существует единственное гражданство - украинское. Поэтому я убежден, что государственные служащие, народные депутаты, судьи должны иметь только одно гражданство - украинское. Все остальное является нарушением законодательства", - отметил народный депутат.
Председатель фракции также обратился в милицию и Центризбирком с просьбой провести расследование двойного гражданства кандидатов в народные депутаты.
Напомним, ранее сообщалось, что по 99 округу на Кировоградщине от "Слуги народа" идет в парламент гражданин РФ Михаил Соколов. Сам Соколов заявил, что сейчас делает все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ.
Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, ранее народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта кандидата-мажоритарщика от "Слуги народу" по 169-му избирательному округу Александра Куницкого. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля. Ранее в комментарии Цензор.НЕТ сам Куницкий опроверг эту информацию. Центризбирком проводит проверку Куницкого.
Партия "Слуга народа" также заявила, что проводит проверку кандидата.
ЦИК подмахнет.....
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»
©
🤣🤣
кроліки рулять
24.02.2017, 19:52:27 556 3.9 6
Абсолютное большинство депутатов ВРУ, чиновников высшего ранга (Министры, аппарат Президента Украины и другие) являются гражданами других стран.
Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на свои источники в кругах европейских политиков.
По нашим данным, по меньшей мере 90% нынешних политиков имеют двойное, а некоторые и тройное гражданство.
Это полностью объясняет нынешнею ситуацию в Украине, где коррупция и бизнес среди украинских политиков перешли черту здравого смысла.
Объясняет и то, почему нынешние политики не стремятся видеть Украину в ЕС и не стремятся проводить реформы правосудия, реально бороться с коррупцией и потакают войне.
Ответьте сами себе на вопрос: Зачем им это? Если они здесь на заработках, а дети и жены абсолютного большинства нынешних политиков уже давно живут и учатся не в Украине а в элитных зарубежных университетах. Даже дети Президента Украины предпочли Лондон вместо Киева, показывая своим примером, всей стране, убожество украинского образования. Их папа врет, что все не так… Но детей все же решил отправить подальше от своего бизнеса (президенства) и упрятал в Лондоне.
Нищета, коррупция и беззаконие в стране вполне устраивают наших политиков для зарабатывания ошеломительных состояний, а после, являясь подданными других стран, большинство из этих так называемых политиков покинут страну и будут «Патриотами Украины» уже в Фейсбуке, присылая нищим гражданам Украины красивые фотографии в вишиванках из разных уголков мира.
По нашим данным, украинские депутаты предпочитают гражданства островов и отдаленных, малоизвестных республик. Во первых, это курортные зоны которые имеют безвизовый режим с большинством цивилизованных стран мира, во вторых там оформлены их счета и бизнес.
Есть и те, кто являются гражданами даже Великобритании, Израиля, Германии, Франции, Венгрии.
Есть даже уникумы с 3 и 5 паспортами разных стран мира.
По нашим данным, гражданство Израиля имеет также Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман, а Президент Украины еще в далеком 2000 году получил гражданство Франции. На данный момент не известно, отказался он от него или нет.
Мы считаем, что НАБУ, миграционная служба и другие контролирующие органы должны незамедлительно проверить указанные нами факты, поскольку в стране где депутаты, чиновники в плоть до Премьер-Министра являются гражданами других стран, порядка и реальных реформ никогда в жизни не будет даже теоретически.
Ранее сообщалось, что с приходом «гастролеров» к власти, Украина стала самой коррумпированной страной Европы. За 3 года мы «здобулы» первую отметку в Европе по нарушению прав человека. Мы стали самой нищей страной Европы с самыми богатыми политиками-гастролерами которые даже по документам не являются украинцами.
www.bbcccnn.com.ua
[фейк, наверное. наверное такое невозможно))) / const07 / Блоги / ЖЖ.инфо]: Посмотри! http://zhzh.info/blog/2017-02-24-20973
🤔