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 Пассажирский и грузовой микроавтобусы столкнулись на Николаевщине: один человек погиб, 15 пострадали, - полиция. ФОТОрепортаж

Вблизи с.Благодатное Арбузинского района Николаевской области в ДТП с участием пассажирского и грузового микроавтобусов один человек погиб и 15 пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области на странице в соцсети Facebook

По данным полиции, сегодня, около 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Николаев – Благовещенское" произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz под управлением 45-летнего водителя и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением "Николаев – Первомайск", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Пассажирский и грузовой микроавтобусы столкнулись на Николаевщине: один человек погиб, 15 пострадали, - полиция 01

"По предварительной информации в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла", - сказано в сообщении.

Пассажирский и грузовой микроавтобусы столкнулись на Николаевщине: один человек погиб, 15 пострадали, - полиция 02

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели.

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Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Пассажирский и грузовой микроавтобусы столкнулись на Николаевщине: один человек погиб, 15 пострадали, - полиция 03

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Пассажирский и грузовой микроавтобусы столкнулись на Николаевщине: один человек погиб, 15 пострадали, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3135216
 
 
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