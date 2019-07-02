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 Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим. ФОТОрепортаж

Военнослужащие украинского национального контингента приняли участие в Косово в совместных учениях по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск KFOR.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим 01

"Военнослужащие украинского национального контингента продолжают совершенствовать свои навыки и слаженность с представителями других государств, которые входят в состав коллективных международных сил безопасности Косово в ходе совместных учений по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск KFOR", - говорится в сообщении.

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим 02

Как отмечается, на учениях присутствовали представители командования сил KFOR во главе с генералом армии США Харрисом, командиры и представители контингентов других государств-участников, которые участвуют в поддержании безопасности и мира в Косово.

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим 03

Во время учений военные отработали элементы противодействия враждебно настроенным группам повстанцев и митингующих, алгоритм обнаружения и уничтожения взрывных устройств, устранение искусственных препятствий.

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим 04

Как сообщают в пресс-службе, генерал Харрис отдельно отметил работу украинского экипажа.

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Источник: https://censor.net.ua/p3135201
 
 
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...к защите Украины от путенского расшатывания ситуации. И это правильно.
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Агресивныных митингующих только резиновая дубинка(по попе) остановит.
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Готуються до чогось? Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим - Цензор.НЕТ 7811
Що вони там взагалі роблять - служать по-бартеру з сербськими братанушками?
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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