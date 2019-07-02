 Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие украинского национального контингента продолжают совершенствовать свои навыки и слаженность с представителями других государств, которые входят в состав коллективных международных сил безопасности Косово в ходе совместных учений по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск KFOR", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на учениях присутствовали представители командования сил KFOR во главе с генералом армии США Харрисом, командиры и представители контингентов других государств-участников, которые участвуют в поддержании безопасности и мира в Косово.
Во время учений военные отработали элементы противодействия враждебно настроенным группам повстанцев и митингующих, алгоритм обнаружения и уничтожения взрывных устройств, устранение искусственных препятствий.
Как сообщают в пресс-службе, генерал Харрис отдельно отметил работу украинского экипажа.
Що вони там взагалі роблять - служать по-бартеру з сербськими братанушками?