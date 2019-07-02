 1524 заявления о нарушениях, 60 уголовных производств, 194 админпротокола, - в МВД рассказали о ходе парламентской предвыборной кампании. ИНФОГРАФИКА+ФОТО

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за минувшие сутки, 1 июня, зарегистрировано 108 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Открыто 4 уголовных производства и составлено 16 административных протоколов", - отметил во время рабочего совещания заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал, что данная парламентская предвыборная кампания отличается от президентской свою политической напряженностью и нагрузкой на личный состав МВД.

"Если на выборах президента Украины было 44 кандидата, то на внеочередные выборы в Верховную Раду зарегистрировано 5837 кандидатов в народные депутаты Украины. Мы учитываем эти вызовы и проводим мощную работу по реагированию на все нарушения законодательства и безопасного проведения демократических внеочередных парламентских выборов", - сказал он.

Яровой также отметил, что соблюдение закона, превенция нарушений избирательного процесса и их расследование являются принципиальной позицией МВД.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Иван Варченко акцентировал внимание на неуклонном расследовании всех уголовных преступлений, совершенных во время предвыборной кампании, особенно фактов подкупа избирателей.

"В период президентской кампании было 57,63 грн разрешены законом, в период парламентской - это почти 125 гривен. Я прошу обратить внимание всех, что высшую юридическую силу имеет Уголовный кодекс. Он соответствует Закону о выборах президента, но создает коллизию с Законом о выборах народных депутатов Украины. Итак, 57 гривен 63 копейки - максимальная сумма, которую кандидат в народные депутаты или политическая партия, в виде подарка, может давать избирателю", - пояснил он.

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Также Варченко рассказал еще об одном варианте подкупа избирателей - клонах.

"Нами зафиксировано много клонов. Мы видим их по каждой области - есть по две, а то и по три пары, которые борются между собой. Конечно, по Конституции Украины каждый гражданин может избираться и быть избранным, но такая случайность, когда на одном округе 2-3 пары кандидатов с одинаковыми фамилиями, заставляет нас обращать на это пристальное внимание", - отметил советник министра внутренних дел.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал, что до 13 июля будет завершена подготовка органов управления сил и средств ГосЧС к обеспечению общественной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации во время выборов.

"С 15 июля все подразделения будут переведены на усиленный вариант несения службы. С учетом возможных угроз предусмотрены дежурства пожарных постов на каждом избирательном участке - более 28 000 человек пожарно-спасательных подразделений в пунктах постоянной дислокации, пиротехнических расчетов 350 человек и 130 единиц техники, подразделения радиационной и химической защиты и воздушных служб. Службой осуществляется контроль за состоянием пожарной техногенной безопасности на объектах проведения внеочередных выборов в Верховную Раду - 6500 таких объектов. Проведено 22 670 инструктажей по соблюдению персоналом условий пожарной безопасности. Работа продолжается", - сказал он.

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Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дайнеко сказал, что в каждом органе и подразделении ГПСУ определены ответственные лица из числа руководящего состава для взаимодействия с избирательными комиссиями для оперативного решения вопросов, находящихся в компетенции службы.