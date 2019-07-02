EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия, Фоторепортаж
  2433  27
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7984) Авдеевка (1543) операция Объединенных сил (1356)

 В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня. ФОТОрепортаж

В течение выходных дней, а именно 30 июня, вооруженные формирования РФ обстреляли Авдеевку, применив при этом минометы 120-го калибра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, оба обстрела были осуществлены в период с 17:30 до 17:50. В результате первого обстрела наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК, при осуществлении фотофиксации установила, что огонь противник вел с направления населенного пункта Каштановое.

В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 01

Отмечается, что от разрыва мин в двух домах по адресу Нахимова 1 и 3, повреждены окна и металлическая ограда. Во время второго обстрела на этой же улице мина попала в крышу дома номер 13.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрел санитарного автомобиля ВСУ под Водяным: опубликованы фото с места трагедии. ФОТОрепортаж

В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 02

"К счастью, обошлось без жертв, но враг оставил многочисленные убытки хозяевам дома. Таким образом, враг пытается не только запугать местное население, но и спровоцировать украинских воинов", - сказано в сообщении.

В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 03
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 04
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 05
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 06
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 07
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 08
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 09
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 10
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 11

Источник: https://censor.net.ua/p3135183
 
 
 Топ комментарии
 
Вова, ты скоро Портнова пришлёшь расследовать это дело ? Он ведь юрызд, ять. Против Пороха уже восемь дел сочинил, а против подштанцев - ни одного.
Почему при твоей власти всякое рыговское гамно попёрло обратно в Украину ?
 показать весь комментарий
 
шо не слушают цапы зеленского - не хотят мира или вернее принуждают его пойти на их условия - а пока за него простые украинцы страдают - бедные люди
 показать весь комментарий
 
Головне - не стріляти у відповідь. Відходити і віддавати українську землю можна. Коли віддамо усю Україну, то війна закінчиться. Погоджуєтеся, зебіли?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо не слушают цапы зеленского - не хотят мира или вернее принуждают его пойти на их условия - а пока за него простые украинцы страдают - бедные люди
 показать весь комментарий
 
 
Шо на табличках делает ЗФ РФ?
ЭТАЖЕГРАЖДАНСКИКАНФЛИКТ!!!)))))
 показать весь комментарий
 
 
Вова, ты скоро Портнова пришлёшь расследовать это дело ? Он ведь юрызд, ять. Против Пороха уже восемь дел сочинил, а против подштанцев - ни одного.
Почему при твоей власти всякое рыговское гамно попёрло обратно в Украину ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Очень убедительно. Только для полной картины следует сказать, что обстреливают и те, и эти. Белых и пушистых нет.
 показать весь комментарий
 
Скажи российскому Царю чтобы забрал с Донбасса 1-й и 2-й армейские корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ. И война закончится.
 показать весь комментарий
 
 
эти восстанавливают территориальную целостность, конституционный порядок, мосты...а те, для полной картины, чего восстанавливают?
 показать весь комментарий
 
 
Жители не практичные какие-то, шоб окна так не секло могли бы и ставни приделать В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня - Цензор.НЕТ 3804
 показать весь комментарий
 
 
Це ж українці, вони тихі, мирні, нічого не вміють...))
 показать весь комментарий
 
Це не правда, це кацапи навіть тин не можуть поставити біля будинку і живуть як у середньовіччі!!!
 показать весь комментарий
 
Небольшой осколочек плашмя старую сухую доску сороковку пробивает . Какие ставни , если и из железных ворот решето делает ?
 показать весь комментарий
 
ну железные ставни приварить, может и пробьет чутка, зато не посечет стеклом лицо или не убьет вовсе, если прилетит в район окна. От прямого попадания естественно не поможет, а от осколков легко...
 показать весь комментарий
 
 
Понятно , что лучше будет , но не у всех есть возможность . Да и желание укреплять окна при большой вероятности завтра вообще без стен остаться .
 показать весь комментарий
 
Головне - не стріляти у відповідь. Відходити і віддавати українську землю можна. Коли віддамо усю Україну, то війна закінчиться. Погоджуєтеся, зебіли?
 показать весь комментарий
 
 
Цензор стал грязным сайтом! Убери свою соплю, пилят!!!! И не про твоего президента пишу!!!
 показать весь комментарий
 
кало-мойский обещал покрасить. пусть еще вставит стекла и прибьет шифер.
 показать весь комментарий
 
 
Росия так переживает за рузький язык в Украине что бомбит рузькоязычное население дамбаса без перерыва. Так Розия учит рузьгому языку людей не только в Украине а и по всему миру. Теперь при взрыве бомбы все даже арабы вспоминают рузький язык.
 показать весь комментарий
 
 
Почему бы ети фотографии не показать в ООН, где ФедоРашка созывает собрание по поводу рузького языга. Что делает сама ФедоРашка с рузьгоязычными.
 показать весь комментарий
 
 
не по теме, но рядом.
Ребята, вы только не упсыкайтесь со смеху
https://hronika.info/kurjozy/485690-naduvnye-figury-zaharchenko-i-motoroly-nasmeshili-set/
 показать весь комментарий
 
крайние 2 фото, это то что я подумал за забором растет
 показать весь комментарий
 
***** и кум мертвечук взялись за Украину на єтот раз серьезно єто их последний шанс захватить Украину
 показать весь комментарий
 
Штаб, ніби, мав би трохи іншими справа займатися, ніж показувати результати ворожих обстрілів.
Нє, якщо їх перепрофілювали для виконання завдань пропагандистської обробки населення, то все нормально.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх