 В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, оба обстрела были осуществлены в период с 17:30 до 17:50. В результате первого обстрела наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК, при осуществлении фотофиксации установила, что огонь противник вел с направления населенного пункта Каштановое.
Отмечается, что от разрыва мин в двух домах по адресу Нахимова 1 и 3, повреждены окна и металлическая ограда. Во время второго обстрела на этой же улице мина попала в крышу дома номер 13.
"К счастью, обошлось без жертв, но враг оставил многочисленные убытки хозяевам дома. Таким образом, враг пытается не только запугать местное население, но и спровоцировать украинских воинов", - сказано в сообщении.
ЭТАЖЕГРАЖДАНСКИКАНФЛИКТ!!!)))))
Почему при твоей власти всякое рыговское гамно попёрло обратно в Украину ?
Ви мовите це холопу сцаря.
Жду что он ответит.
https://www.youtube.com/watch?v=vAe4-yHBv18
Ребята, вы только не упсыкайтесь со смеху
https://hronika.info/kurjozy/485690-naduvnye-figury-zaharchenko-i-motoroly-nasmeshili-set/
Нє, якщо їх перепрофілювали для виконання завдань пропагандистської обробки населення, то все нормально.