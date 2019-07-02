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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:конвертцентр (358) налоговая милиция (1710) Полтавщина (493) ГФС (3329)

 Конвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 120 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Полтавской и других областей Украины незаконные услуги по конвертации безналичных средств в наличность и безосновательному формированию налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия - выгодоприобретатели перечисляли средства якобы за выполнение работ, оказание услуг или за поставки ТМЦ.

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Полученную впоследствии наличность организаторы преступной деятельности передавали заказчикам конвертации, за исключением 11% от суммы перечисленных средств, которые служили наградой за незаконные услуги.

Таким образом в течение 2018 - 2019 годов было проконвертировано около 120 млн грн..

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, жилых, складских и производственных помещениях и транспортных средствах фигурантов, изъяты печати подконтрольных СХД, документы их финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерную технику, электронные носители информации и мобильные телефоны.

Кроме того, на основании постановлений суда наложен арест на 615 тыс. грн, находящихся на расчетных счетах предприятий, причастных к незаконной деятельности, и на 315,4 тыс. грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в СЕА НДС.

Конвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области 01
Конвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области 02
Конвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области 03
Конвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области 04

Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3135181
 
 
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Налоговая милиция??????Это что за орган такой?????????
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Это те, кто прятался от АТО и мобилизации!
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2018-2019. Отже, не більше 18 місяців. Незаконно проконвертовано нібито аж 120 млн грн. Під 11%. Тобто, прибуток "конверта" склав 13 млн. грн? Менше 500 тис. доларів? За півтора року? Це менше, ніж вояж Порошенка на Мальдіви.
Якась смішна сума.
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Українці на таке не здатні. Українці - тихі, мирні, роботящі...а це були вороги))
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Цензор.НЕТФотоОбществоКонвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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