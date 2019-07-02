 С погибшими при обстреле санитарного автомобиля Ириной Шевченко простятся 3 июля в Херсоне, а с Сергеем Майбородой 4 июля на Донетчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В среду 3 июля, в Областном Дворце молодежи и студентов города Херсон, ориентировочно с 11.00 - 13.00 состоится прощание с Ириной Викторовной Шевченко, военным медиком, сержантом 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая погибла 1 июля около 11.00 во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, вблизи населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области. Санитарный автомобиль, в котором военные медики следовали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого побратима, был коварно расстрелян наемниками РФ из противотанкового ракетного комплекса.

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Ирина Викторовна Шевченко, 1970 года рождения, жительница города Херсон, боевой медик, кавалер ордена "За Мужество", сержант, получила тяжелые ранения, была доставлена в 61-й военный госпиталь г. Мариуполь, где 1 июля в 14.10 ее сердце остановилось.

У нее осталась младшая сестра.

В четверг, 4 июля, в поселке городского типа Былбасовка Славянского района Донецкой области, состоится прощание с Сергеем Григорьевичем Майбородой, старшим матросом-водителем 36-й отдельной бригады морской пехоты, погибшим 1 июля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Об соединенных сил, вблизи населенного пункта Водяное, Волновахского р-на Донецкой области. Санитарный автомобиль, которым он руководил и в котором военные медики следовали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого побратима, был коварно расстрелян наемниками РФ из противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, вчера утром террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

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Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.