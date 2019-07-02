 Два подпольных цеха, в которых ежемесячно производилось до 30 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, ликвидированы Чернигове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1 и ч.3 ст.204 УК Украины был установлен житель областного центра, который в частном доме по месту жительства и в арендованном им складском помещении организовал и обеспечивал деятельность двух подпольных цехов по незаконному производству алкогольного фальсификата. Фальсификат разливался в тару "bag-in-box", накапливался и хранился в специально арендованных складских помещениях и реализовывался оптовым покупателям Черниговской области и в другие регионы Украины через социальные сети, мессенджеры и интернет.

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Ежемесячно в подпольных цехах производилось до 30 тыс. литров фальсифицированной алкогольной продукции.

Кроме того, установлено, что в качестве сырья для незаконного изготовления алкоголя фигурант использовал спирт, незаконно изготовленный в подпольном цехе г. Сумы, путем промышленной очистки технического спиртосодержащего многофункционального разбавителя.

Объем переработки спирта в данном подпольном цехе составлял до 20 тонн в неделю. Его реализовывали оптовыми партиями потребителям Черниговской и Сумской областей.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в подпольных цехах и складских помещениях Чернигова, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 1 тыс. 650 литров фальсифицированного алкоголя, 3 тыс. 850 литров спирта, черновые записи, оборудование для массового изготовления, розлива и упаковки алкогольных напитков, пустую тару с нанесенными логотипами торговых марок и др. фурнитуру, общей ориентировочной стоимостью 1 млн 230 тыс. грн.

По результатам санкционированных обысков помещений на территории Сум, в которых изготавливался, накапливался и хранился незаконно изготовленный спирт, изъяты и переданы на ответственное хранение 8,5 тыс. литров спирта, черновые записи, оборудование для его массового изготовления, розлива и упаковки, пустую тару и др. фурнитуру, общей ориентировочной стоимостью 2 млн 120 тыс. грн.

В целом по результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты фальсифицированные подакцизные товары стоимостью 2 млн 650 тыс. грн.









Продолжается следствие.