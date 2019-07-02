 Реализация ГСМ без наличия разрешительных документов остановлена в Запорожской области: изъята продукция на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что должностные лица одного из местных предприятий осуществляют на территории региона реализацию горюче-смазочных материалов населению без получения документов разрешительного характера.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 9 тыс. 830 литров бензина марки А-92, 9 тыс. 750 литров дизельного топлива, 9,3 тыс. литров сжиженного газа и оборудование АЗС.
Всего изъяты ТМЦ на общую сумму 1 млн 244 тыс. грн, из них товаров подакцизной группы - на сумму 744 тыс. гривен.
В отношении директора указанной компании составлен протокол об административном правонарушении по ст. 164 КУоАП.
Изъятые ТМЦ находятся на ответственном хранении до решения вопроса согласно действующему законодательству.