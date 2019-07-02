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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4289) дети (3607) Днепропетровщина (1373)

 Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию. ФОТОрепортаж

Два ребенка, пострадавших в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке под Днепром, находятся в реанимационном отделении Днепропетровской областной детской больницы. Внимание, новость содержит кадры медицинского характера, не рекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил заведующий приемного отделения медучреждения Игорь Майденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У всех детей осколочные ранения. Пострадали пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сейчас идет оперативное лечение и они находятся в реанимации. Состояние остальных детей расценивается как травмы средней степени тяжести", - отметил Майденко.

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Как сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Пригунов, ночью детям проводили оперативные вмешательства, удаляли осколки.

"Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованные все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных", - отметил Пригунов.

"Дети, которые вчера пострадали от взрыва, все живы. Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать. В детской больнице все необходимое для помощи есть!" - добавил позже он.

В то же время в селе Пашена Балка сложным пациентам собирают деньги на лечение и восстановление здоровья.

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По предварительному заключению взрывотехников, которые проводили осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п, больше о расследовании от правоохранительных органов обещают позже.

Как сообщалось 1 июля около 20:00 на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета, ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет.

Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 01
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 02
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 03
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 04
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 05
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 06
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 07
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 08
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 09
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 10
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 11
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 12
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 13

Источник: https://censor.net.ua/p3135139
 
 
 Топ комментарии
 
1. Вбиті медики
2. росія в ПАРЄ

3. регіонали повернулися
4. і от теракти, яких вже скільки років не було...

Чудовий початок президентства
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вот вам и работа СБУ при новом начальнике - у нас терактов давно уже не было - вот скоты
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У меня, еще во времена СССР погиб друг детства при разборке фаустпатрона времен второй мировой, еще пару детей пострадало, один инвалид. Меня спасло то, что я побежал за каким-то инструментом. А вы говорите такого не было. Было даже в СССР.
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При Порошенко такого точно не было Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации находятся двое детей, еще двоим - проводят операцию - Цензор.НЕТ 4574 бедные дети...
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А кто такой порошенко? Почему при нем ничего не было, а его постоянно склоняют?
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Упоминание этой фамилии заставляет тебя откладывать кирпичи.
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Дело не в Порохе, а в Зеле, вернее в его назначениях в СБУ, Сейчас для них главная задача - помогать Портнову с Трубой мочить Пороха, Выборы. Надо как можно больше людей папы Бени в Раду завести. Главный враг сейчас для них не люди Х*йла, а люди Порошенко.
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И мародёры, и *********** - враги не только Зеленского, но и всей Украины.
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шошо, мародер беня уже таки враг зельцмана? какая жалкая попытка сделать мине смешно!
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********* мародеров возглавил, о чем ты тут пропукал, болезный
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Такими темпами через пол года - год народ будет упрашивать Пороха вернуться во власть.
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Дорогами воинской славы России. Для будущих учебников истории.
- Стоять за спинами женщин и детей.
- Стрелять из жилых районов, территорий больниц и детских садов.
- Расстрелять "зелёный коридор" в Иловайске
. - Обстрелять медицинский транспорт, перевозящий раненных

Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію - Цензор.НЕТ 8304
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Неразумно упоминание Порошенко в этой ситуации.
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вот вам и работа СБУ при новом начальнике - у нас терактов давно уже не было - вот скоты
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У меня, еще во времена СССР погиб друг детства при разборке фаустпатрона времен второй мировой, еще пару детей пострадало, один инвалид. Меня спасло то, что я побежал за каким-то инструментом. А вы говорите такого не было. Было даже в СССР.
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Ну так дураки разбирающие взрываху - не теракт, а индеец говорит что в данном случае - теракт был.
Хотя это на 99% тоже как и у вас - а вот что у меня есть. Кирпич, тащи плоскогубцы. Оп, а вот и молоток лежит, смотри братва как я уме...... Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію - Цензор.НЕТ 6089
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Боря - он сам не мог оказаться возле площадки с детьми - у нет ног
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мой дедушка во время ВОВ так же ребенком пострадал - ребята начали разбирать что-то - оно ухнуло - детишек раскидало в радиусе 10 метров - остался слеп на всю жизнь.... и прожил незрячим такую полную жизнь и всего добивался сам....
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Скажу лично тебе, и тем, кто тебя лайкнул: ты скот и есть. Беспринципный скот, мразь без нравственности и морали. Живи с этим и дальше. Только теперь такие как
ты будут жить хуже. Придётся работать.
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18.06.2018 13:58
Вибух "Волги" в Києві: лікарі констатують частковий вихід 5-річного хлопчика з коми
У постраждалого внаслідок вибуху в машині в Києві 5-річного хлопчика спостерігається поступове відновлення свідомості.

Про це повідомили лікарі лікарні "Охматдит", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Зараз дійсно є поступове відновлення свідомості, але це ми можемо констатувати частково вихід з коми. Дитина починає виконувати прості інструкції", - сказали медики.

За словами мами дитини, йому встановили в мозок мікрочип, щоб спостерігати за тиском. Хлопчик намагається сам дихати.

Ще троє постраждалих дівчаток перебувають у стабільному стані. У них ураження очей, але загрози життю немає.
Одній із потерпілих видалятимуть з ока сторонній предмет.

Нагадаємо, 14 червня о 16:40 в Києві вибухнув припаркований у дворі автомобіль. Попередньо встановлено, що четверо дітей у віці від 5 до 11 років вирішили пограти в автомобілі, який вже довгий час стояв на одному і тому ж місці, для чого залізли в салон. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.

За словами медиків, наймолодший 5-річний хлопчик перебуває в комі. Стан трьох травмованих дівчаток після операцій залишається середньої тяжкості.
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заради справедливості - в тому випадку власник автівки замінував своє авто, тобто там не був теракт, а спроба недолугого захисту своєї приватної власності. в даному ж випадку поки що всі обставини не відомі, але цілком ймовірно, що на дитячому майданчику, тобто в громадському місці, а не у своїй власності) було встановлено розтяжку, тобто це вже дійсно теракт.
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я все понимаю, но ВОГи? Откуда? их и на фронте дефицит..
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Ракета російського виробництва, яку, очевидно, запустили з території Сирії, впала на території самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру вночі в понеділок, повідомляють місцеві чиновники.

Сирійські військові заявили, що "вистрілили" по ізраїльськім військовим літакам, які обстріляли військові позиції біля столиці Дамаску і центрального міста Хомс. - .bbc.com
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Как это она еще не сбила гражданский самолет, которых там куча летает?
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1. Вбиті медики
2. росія в ПАРЄ

3. регіонали повернулися
4. і от теракти, яких вже скільки років не було...

Чудовий початок президентства
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Не надо кипяток почками выделять.Всё это заложено пораженком за 5 лет..Когда я учился в школе,а это было 50-60 лет назад,находили в заброшенных окопах бывшей войны тьму гранат,патронов и тд.В школе,дома нам постоянно вдалбливали - нельзя ходить туда,нельзя ковыряться,нельзя брать в руки..По селу ходили яркие примеры неразумности- безрукие,поковырянные осколками лицами,без глаз.Это отрезвляло.И Гриневич иАвакову и минстецю надо широко развернуть социальную рекламу и пропаганду.Важную роль должны сыграть ветераны АТО .Это их святая обязанность -Оберегать будущее поколения.
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Это фсё попередники за 5 лет и главное, что не Московия с предателем Януковичем, вот же хохлятская туша вылазит и ждёт прихода старшего брата... Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині: двоє дітей у реанімації, ще двом проводять операцію - Цензор.НЕТ 7622
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надо широко развернуть социальную рекламу и пропаганду....как то фсё правильно и по совдепоски всё звучит,
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Схоже на артилерійський підривач. Стукнув по донцю- випадає запобіжний шарик, стукнув по носику- вибух. Бідні діти... Це ж якесь падло не викинуло його в річку, а поклало у всіх на видноті... Або хтось з дітлахів приніс з дому батьківский "скарб".
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Сейчас такое время, что в школе, детском саду и дома детям нужно рассказывать, как вести себя при обнаружении неизвестных предметов, забытых сумок и т.п..
Это нужно вывести на уровень государственной программы и в кротчайшие сроки.
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глава СБУ клоун Баканов должен пойти нахер в отставку!!!!!!!!!!!!!

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А кто будет помогать Зеле и Портнову мочить неугодных? Папа Беня не разрешит
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схоже шо дітлахи обступили хлопця з міною в руках
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и зачем фото, семьи дали разрешение на их распечатку?
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А что 16-й "ребенок" делал на детской площадке? Показывал мальцам игрушку, которую у папы спер? Жаль совсем маленьких, они-то ничего не соображают, а вот недоросль ...
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Ого какое предупреждение Филатову.
Держитесь, Борис Альбертович. Они объявили Вам войну на уничтожение, к сожалению.
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Очень жаль детей. Но подобных случаев, к сожалению, будет еще очень много. Оружие и боеприпасы из зоны ООС попадало, попадает и будет попадать на мирную территорию Украины. А после деоккупации Ордло его еще минимум 10 лет надо будет разминировать. Кацапский рузке мир принес смерть и горе на украинскую землю.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВзрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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