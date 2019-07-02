 Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заведующий приемного отделения медучреждения Игорь Майденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У всех детей осколочные ранения. Пострадали пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сейчас идет оперативное лечение и они находятся в реанимации. Состояние остальных детей расценивается как травмы средней степени тяжести", - отметил Майденко.
Как сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Пригунов, ночью детям проводили оперативные вмешательства, удаляли осколки.
"Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованные все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных", - отметил Пригунов.
"Дети, которые вчера пострадали от взрыва, все живы. Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать. В детской больнице все необходимое для помощи есть!" - добавил позже он.
В то же время в селе Пашена Балка сложным пациентам собирают деньги на лечение и восстановление здоровья.
По предварительному заключению взрывотехников, которые проводили осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п, больше о расследовании от правоохранительных органов обещают позже.
Как сообщалось 1 июля около 20:00 на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета, ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет.
- Стоять за спинами женщин и детей.
- Стрелять из жилых районов, территорий больниц и детских садов.
- Расстрелять "зелёный коридор" в Иловайске
. - Обстрелять медицинский транспорт, перевозящий раненных
Хотя это на 99% тоже как и у вас - а вот что у меня есть. Кирпич, тащи плоскогубцы. Оп, а вот и молоток лежит, смотри братва как я уме......
ты будут жить хуже. Придётся работать.
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18.06.2018 13:58
Вибух "Волги" в Києві: лікарі констатують частковий вихід 5-річного хлопчика з коми
У постраждалого внаслідок вибуху в машині в Києві 5-річного хлопчика спостерігається поступове відновлення свідомості.
Про це повідомили лікарі лікарні "Охматдит", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Зараз дійсно є поступове відновлення свідомості, але це ми можемо констатувати частково вихід з коми. Дитина починає виконувати прості інструкції", - сказали медики.
За словами мами дитини, йому встановили в мозок мікрочип, щоб спостерігати за тиском. Хлопчик намагається сам дихати.
Ще троє постраждалих дівчаток перебувають у стабільному стані. У них ураження очей, але загрози життю немає.
Одній із потерпілих видалятимуть з ока сторонній предмет.
Нагадаємо, 14 червня о 16:40 в Києві вибухнув припаркований у дворі автомобіль. Попередньо встановлено, що четверо дітей у віці від 5 до 11 років вирішили пограти в автомобілі, який вже довгий час стояв на одному і тому ж місці, для чого залізли в салон. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.
За словами медиків, наймолодший 5-річний хлопчик перебуває в комі. Стан трьох травмованих дівчаток після операцій залишається середньої тяжкості.
Сирійські військові заявили, що "вистрілили" по ізраїльськім військовим літакам, які обстріляли військові позиції біля столиці Дамаску і центрального міста Хомс. - .bbc.com
2. росія в ПАРЄ
3. регіонали повернулися
4. і от теракти, яких вже скільки років не було...
Чудовий початок президентства
Это нужно вывести на уровень государственной программы и в кротчайшие сроки.
Держитесь, Борис Альбертович. Они объявили Вам войну на уничтожение, к сожалению.