 Почетное Генконсульство Украины открыли в венгерском Сегеде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила посол Украины в Будапеште Любовь Непоп, передает Цензор.НЕТ.
"Торжественно открыли почетное Генеральное консульство Украины в Сегеде. Вручила консульский патент почетному генеральному консулу Шандору Ровту, который с 2008 года работал как почетный консул Украины в Сегеде и уже успел в этой функции сделать многое для развития украинско-венгерских контактов", - рассказала посол Непоп.
По ее словам, вскоре при финансовой помощи Ровта и венгерского мецената Иначи реабилитацию в Венгрии пройдут участники АТО / ООС в рамках программы "Согрей душу".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D1%82
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