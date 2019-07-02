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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Почетное Генконсульство Украины открыли в венгерском Сегеде. ФОТОрепортаж

Почетное Генеральное консульство Украины открыто в г.Сегед (Венгрия) 1 июля.

Об этом сообщила посол Украины в Будапеште Любовь Непоп, передает Цензор.НЕТ.

"Торжественно открыли почетное Генеральное консульство Украины в Сегеде. Вручила консульский патент почетному генеральному консулу Шандору Ровту, который с 2008 года работал как почетный консул Украины в Сегеде и уже успел в этой функции сделать многое для развития украинско-венгерских контактов", - рассказала посол Непоп.

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По ее словам, вскоре при финансовой помощи Ровта и венгерского мецената Иначи реабилитацию в Венгрии пройдут участники АТО / ООС в рамках программы "Согрей душу".

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Почетное Генконсульство Украины открыли в венгерском Сегеде 02
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Почетное Генконсульство Украины открыли в венгерском Сегеде 05

Источник: https://censor.net.ua/p3135138
 
 
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сразу видно зебила, шутка достойна уровня юмора квартал 95
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Ну так блесни последней извилиной, пошути уровнем вашего комеди клаба или Галустяна. Гы.
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А про мову їх вже попустило, чи то таке?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПочетное Генконсульство Украины открыли в венгерском Сегеде. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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