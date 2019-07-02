 Зеленский прибыл в Канаду, где должен встретиться с Фриланд, Трюдо и Волкером. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook.

Сообщается, что у Зеленского запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжабетою Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. В частности, он примет участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

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Фото: ОП/Facebook