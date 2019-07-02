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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский прибыл в Канаду, где должен встретиться с Фриланд, Трюдо и Волкером. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента  в Facebook.

Сообщается, что у Зеленского запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжабетою Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. В частности, он примет участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

Зеленский прибыл в Канаду, где должен встретиться с Фриланд, Трюдо и Волкером 01

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Зеленский прибыл в Канаду, где должен встретиться с Фриланд, Трюдо и Волкером 02
Фото: ОП/Facebook

Зеленский прибыл в Канаду, где должен встретиться с Фриланд, Трюдо и Волкером 03

Источник: https://censor.net.ua/p3135132
 
 
 Топ комментарии
 
Противно смотреть,на личность которую ничего не связывает с Украиной ,который ненавидит все Украинское!
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Стыдно смотреть на визиты клоуна.
Где рваные носки, мятый пиджак с чекушкой выпяченной?
Вот при Порошенко гордость брала, эх, такого президента просрали, зебилы!
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В каждой не понятной ситуации - ставь кремлёвский фотожоп на Порошенко.
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Дайтэ мэни хлибу, кило мармэладу.
Прощавайтэ хлопци иду до Канады. (с)
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Наверное, будет просить помочь с переносом офиса презедента сюда: https://petition.president.gov.ua/petition/62306
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Фриланд к нему заговорит на нашем, а Зеля такой: прастите, не магли бы вы паруски, а то я не очень понимаю.... и крепчайше задумается, не взболтнул ли он сейчас какой-то хохмы как обычно))
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Странно, что зе не в фотболке и выбритый.
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Господи, за что ж такие муки Украине ты уготовил
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Мадам Зеленской срочно нужен стилист-протоколист, открытые босоножки не надевают на официальные встречи. Единственный раз мне понравился ее вид - на инаугурации и все.
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От вчерашнего видео .. видно шо побрился... но мешки под глазами и серый фейс говорят шо оно бухало все выходные и так жестко
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зеля гастролируй с пианиной,на пианине ты нобелевский лауреат ,зебилы все подтвердят.
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Раді вітати дорогого Президента Зеленського, першого не - корумпованого президента України, а то ті брехливі ган д ...ни так дістали, нарешті нормальна жива людина а не грьобана свиня як усі попередники.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский прибыл в Канаду, где должен встретиться с Фриланд, Трюдо и Волкером. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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