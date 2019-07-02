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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко. ФОТО

В оккупированном Донецке террористы открыли музей, в экспозиции которого есть фигуры ликвидированных главарей террористов - Моторолы, Гиви и Александра Захарченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Пользователи соцсетей дискутируют о качестве  художественного исполнения фигур.

Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко 01

Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Колбаса вместо Захарченко: как в "ДНР" поминали изделия из свежемороженного мяса. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3135118
 
 
 Топ комментарии
 
Мадам Тюссо от зависти грызёт ногти на ногах.
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Нельзя такое показьівать на ночь)))
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Якутський скульптор рьідает от горя...
А может уже і убілся....
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Мадам Тюссо от зависти грызёт ногти на ногах.
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Нельзя такое показьівать на ночь)))
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Не хватает парочки фигур, правда они ещё живы и даже занимают высокие должности в гос аппарате Украины🤔
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З говна ліпили. З говна і лаком покрили.
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В Италии есть монастырь капуцинов, где в катакомбах по стенам развешаны одетые скелеты покойников. Так что "народные республики" просто воспользовались опытом.

https://www.atlasobscura.com/places/capuchin-monastery
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Вообще-то, предупреждать надо. Например, внимание - ужасы!
У захера костюмчик не по размеру, а моторыла похож. В принципе, все похожи, как живые сидят . 😂
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Как ета болезнь называется? Да и не только на голову больные а и руки у них кривые
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Лучше всего вышли девушка с парнем. А все шо руками делают, не очень получается
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Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 8330

Могу дать экспертную оценку. Девушка и вылупастый пацан (судя о волоскам на предплечьях) - живые.
Остальные - мягко говоря не очень... Полупедоролу-полуленина хоть в перчатки одели. У остальных кисти рук - Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 4493
А вообще - классика жанра. Донбассизм в апофеозе Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 8330 Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 8330 Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 8330
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А шо,якутский скульптор переехал в лугандонию?
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Этот персонаж мог бы дополнить высокохудожественную композицию.
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А руки из говна у них? Не ну понятно, стратегический продукт кураторов Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 9141
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Да...Богата зємля Дамбасская талантамі...
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это ШЕДЕВР!!! Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 5259 ну нельзя ж так смешить на ночь глядя Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 2900
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такое впечатление что над этим проект днрлнр вернее над его участниками
какие опыты ставят, что они такие дебильные специально не придумаешь
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДонецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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