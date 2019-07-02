 Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Пользователи соцсетей дискутируют о качестве художественного исполнения фигур.

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