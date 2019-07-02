 Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Пользователи соцсетей дискутируют о качестве художественного исполнения фигур.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Пользователи соцсетей дискутируют о качестве художественного исполнения фигур.
А может уже і убілся....
https://www.atlasobscura.com/places/capuchin-monastery
У захера костюмчик не по размеру, а моторыла похож. В принципе, все похожи, как живые сидят . 😂
Могу дать экспертную оценку. Девушка и вылупастый пацан (судя о волоскам на предплечьях) - живые.
Остальные - мягко говоря не очень... Полупедоролу-полуленина хоть в перчатки одели. У остальных кисти рук -
А вообще - классика жанра. Донбассизм в апофеозе
ГЕРОИ НЕ ПУГАЮТ...
какие опыты ставят, что они такие дебильные специально не придумаешь