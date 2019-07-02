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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1480) налоговая милиция (1699) фальсификат (325) ГФС (3329)

 Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Винницкой области, работниками территориального управления ГБР расположенного в г. Хмельницком и сотрудниками СБУ в Винницкой области перекрыли канал незаконного перемещения через таможенную границу Украины подакцизных товаров и ликвидировали схему незаконного производства и сбыта алкоголя, подделаного под известные мировые бренды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и оперативного сопровождения расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины была установлена группа лиц, которые, начиная с 2017 года по настоящее время, осуществляли на территории Хмельницкой и Винницкой областей незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку незаконно изготовленных товаров подакцизной группы.

Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 02

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Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 03

При этом часть товаров фигуранты ввозили на территорию Украины вне таможенного контроля без уплаты соответствующих налоговых и таможенных платежей, а часть - изготавливали в подпольном цехе на территории одного из городов Винницкой области, используя специальное оборудование для массового изготовления фальсификата. Полученную продукцию разливали в картонные коробки типа "Bag-in-box" и реализовывали конечным потребителям под видом продукции известных мировых брендов через специализированный сайт в сети интернет и через закрытые группы в мессенджерах.

Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 04
Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 05

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Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 06

По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного производства и хранения фальсификата, из незаконного оборота изъято 1 тыс. литров жидкости прозрачного цвета с характерным запахом спирта, более 2 тыс. литров алкогольного фальсификата, поддельного под известные мировые бренды (водка, коньяк, виски, ром, джин, бренди, абсент, текила, ликеры и др.), разлитого в картонные коробки типа "Bag-in-box", оборудование и инвентарь для производства фальсификата и грузовой автомобиль с тайным отсеком (в котором находились остатки спирта) для транспортировки "товара".

Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 07

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Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 08
Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 09
Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды 10

Всего изъято и передано на ответственное хранение незаконно изготовленных подакцизных товаров ориентировочной стоимостью почти 2 млн грн.

Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/p3135113
 
 
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Это то, что осталось от хряка, а ЗЕ приходить эти завалы разгребать.
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Покупаю самогон только у проверенных мастеров. Вкусно, дешево и голова на утро не болит. )))
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Стефанчук большой в него много влезет!!!
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Это то, что осталось от хряка, а ЗЕ приходить эти завалы разгребать.
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Ну не разгребать, а направлять в нужное русло. Это называется борьба с неорганизованной преступностью.
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Покупаю самогон только у проверенных мастеров. Вкусно, дешево и голова на утро не болит. )))
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в твоем случае скорее боярка или стекломой. Или как бари алибасов тренд замутил - крот хлебать Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды - Цензор.НЕТ 5121
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Надо было весь шмурдяк в кафе Рады и лакшери рестораны отправить как гуманитарку. Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды - Цензор.НЕТ 8018
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Есть такое, на проме чуваки продают.
Одинаковая цена у них за 2 литра, шо за Аист, шо за Курвуазье, шо за Чивас двенадцатилетний. По моему де-то 50 грн литр.
Много людей знаю, которьіе вот такое покупают и рассказьівают шо оно заводское, но ворованное.
Типа как в СССР, там цистернами воруют - а завод все никак не обанкротится.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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