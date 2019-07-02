 Налоговиками ликвидирована схема производства и сбыта алкоголя, подделанного под известные мировые бренды. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и оперативного сопровождения расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины была установлена группа лиц, которые, начиная с 2017 года по настоящее время, осуществляли на территории Хмельницкой и Винницкой областей незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку незаконно изготовленных товаров подакцизной группы.

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При этом часть товаров фигуранты ввозили на территорию Украины вне таможенного контроля без уплаты соответствующих налоговых и таможенных платежей, а часть - изготавливали в подпольном цехе на территории одного из городов Винницкой области, используя специальное оборудование для массового изготовления фальсификата. Полученную продукцию разливали в картонные коробки типа "Bag-in-box" и реализовывали конечным потребителям под видом продукции известных мировых брендов через специализированный сайт в сети интернет и через закрытые группы в мессенджерах.





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По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного производства и хранения фальсификата, из незаконного оборота изъято 1 тыс. литров жидкости прозрачного цвета с характерным запахом спирта, более 2 тыс. литров алкогольного фальсификата, поддельного под известные мировые бренды (водка, коньяк, виски, ром, джин, бренди, абсент, текила, ликеры и др.), разлитого в картонные коробки типа "Bag-in-box", оборудование и инвентарь для производства фальсификата и грузовой автомобиль с тайным отсеком (в котором находились остатки спирта) для транспортировки "товара".

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Всего изъято и передано на ответственное хранение незаконно изготовленных подакцизных товаров ориентировочной стоимостью почти 2 млн грн.

Продолжается следствие.

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