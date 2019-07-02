 Налоговой милицией Киева ликвидированы 2 подпольных цеха по производству алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева был проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых ликвидированы 2 подпольных производства и незаконные склады фальсифицированного алкоголя.

В частности, на территории одного из частных домов Черниговской области была выявлена и прекращена деятельность подпольного производства фальсифицированного алкоголя, которое осуществлялось путем смешивания спирта с водой и добавлением концентрата пищевых добавок и с последующей перегонкой через специальное оборудование. В результате указанных манипуляций получалась спиртосодержащая смесь сомнительного качества, которую разливали в стеклянную и пластиковую тару с этикетками известных торговых марок и реализовывали через специализированный сайт в сети интернет.





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По аналогичной схеме работал еще один подпольный цех, обнаруженный и ликвидированный сотрудниками налоговой милиции в одном из гаражных помещений в Киеве. Единственная разница между работой указанных цехов - сайт, через который осуществлялась реализация фальсификата.

Кроме того, в двух гаражных помещениях г. Бровары и складском помещении г.Вишневое Киевской области были обнаружены склады с поддельными алкогольными напитками, разлитыми в пластиковую и стеклянную тару с этикетками известных производителей и табачные изделия.





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В целом по результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 820 литров спирта, более 4,8 тыс. литров поддельного алкоголя, 4 тыс. 749 пачек сигарет и оборудование, обеспечивающее массовое производство фальсифицированного алкоголя.

Всего изъято и передано на ответственное хранение ТМЦ общей ориентировочной стоимостью более 1,2 млн грн, из них товаров подакцизной группы - стоимостью более 1,1 млн грн.

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