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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:аэропорт (1216) Киев (17654) переименования (528) Каир (6)

 Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv. ФОТО

Каирский аэропорт присоединился к организованной украинскими властями кампании #KyivNotKiev.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу CorrectUA, аэропорт Каира - второй по загруженности в Африке - теперь использует написание Kyiv для обозначения столицы Украины.

Уточняется, что это 50-й международным аэропортом, который поддерживает инициативу МИД Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv в Национальном аэропорту "Минск". ФОТО

Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv 01
Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv 02

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Также смотрите: В аэропортах Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv, - посольство Украины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3135106
 
   
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Немного не так...
Потужні реформи не зупинити!.
Вот, как надо.
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Ещё одна яркая перемога молодрй команды. Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv - Цензор.НЕТ 9090
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Вище в коментаторів,горять зади від цього. Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv - Цензор.НЕТ 637
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ну я помню что это при порохе началось,но в чем прикол,для нас???
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Вот, сразу жить стало лучше, жить стало веселей!
Голосуйте за ПЕС, и все будет Куив!
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Поміняйте і ви Киев на Київ. Нема такого міста Киев.
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Это просто национальное всеобщее достижение. Ура!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv. ФОТО
 
 
 
 
 
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