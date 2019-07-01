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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (623) налоговая милиция (1699) ГФС (3326)

 На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области изъяли из незаконного оборота крупную партию бытовой техники известных мировых брендов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину 01

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1, 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших ввоз в Украину из стран ЕС бытовой техники известных торговых марок мелкими партиями.

На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину 02На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину 03

Смотрите: На Волыни пресечена попытка контрабанды в ЕС табачных изделий стоимостью 3,4 млн грн. ФОТО

На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину 04

Ввозимую без уплаты налоговых и таможенных платежей технику накапливали и хранили в складских помещениях
одного из приграничных городов области и реализовывали конечным потребителям, в т.ч. через интернет за наличные, без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, без уплаты налогов.

На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину 05

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъята и передана на ответственное хранение бытовая техника известных мировых брендов ориентировочной стоимостью около 1 млн грн, черновая бухгалтерия и штампы торговых заведений Республики Польша.

На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину 06

Также смотрите: В Киеве налоговиками из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанные ТМЦ. Продлжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3135065
 
 
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при соевом императоре такого не было
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При соевом императоре оно и было завезено.
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Зате воно європейське, а в магазинах суцільний китай..
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А как эту продукцию пропустили пограничники и таможенники, никого не интересует?
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Отъем имущества без судебного решения - это воровство или грабеж,записать фамилии всех грабителей и после смены руководства ГФС всех подонков ликвидировать с конфискацией без суда и следствия.
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о налоговики прибарахлились. А то таможня все пакеты с куревом находят😀
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Не пойму, техника в ЕС дешевле чем у нас, раз везут? Бог ты ж мой и на пылесосах грабят народ... одни разочарования.
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кокаїну на всих не вистачило, милиція вирішила, що пилососами користуватись незаконно. Український виробник пропонує віники - а пилосос - пряма конкуренція, віники ніхто не бере. Боротьба з пилососами як не як.
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У меня только один вопрос.
Вот они столько контрабаса находят, отлавливают.
А ведь весь этот контрабас ползёт через нашу доблестную таможню.

Так вот - почему я ни разу не видел ни одного сообщения о том, что такая то такая то таможня ,была взята с поличным, на пропуске контрабанды через её пост. Все таможенники, включая руководящий состав, были взяты под стражу???
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНа Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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