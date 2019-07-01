 Настоящий слуга народа я, а не парашютисты, которые пытаются под таким брендом попасть в парламент, - Лещенко о своих бордах в стилистике партии Зеленского. ФОТО

Соответствующую фотографию обнародовала в Facebook журналистка Кристина Бердинских, передает Цензор.НЕТ.

"В нашей подольской промзоне появилась новая полит. реклама. Сергей Лещенко открыто пошел в атаку на зелёное поле, объявив себя настоящим слугой народа. На рекламе написано, что всего изготовлено 9 таких бигбордов", - сообщила журналист.

Отметим, что по 220-му округу партия "Слуга народа" выдвинула Анну Бондарь.

Сергей Лещенко подтвердил в комментарии Цензор.НЕТ размещение политической рекламы на бигбордах в Подольском районе Киева.

"Я их сам разрабатывал", - сказал Лещенко.

На уточнение о том, что на 220 округе, где баллотируется Лещенко самовыдвиженцем, уже есть кандидат, представляющий партию "Слуга народа", он ответил:

"Я четыре с половиною года работал в парламенте как слуга народа. Мне удалось решить множество вопросов в интересах людей. Это и спасение от закрытия поликлиники на улице Сагайдачного, после чего весь персонал направил благодарственное письмо, и защита от застройки Голосеевского парка, и судебные иски по отмене Роттердам+, и боролся с монополией Медведчука на рынке дизельного топлива и сжиженного автомобильного газа. Мы продолжаем бороться с очередной стройкой на Подоле на перекрестке Верхнего Вала и Вознесенского спуска - "ПодолГрад Винтаж". Поэтому настоящей слугой народа являюсь я, а не парашютисты, которые пытаются под таким брендом попасть в парламент, чтобы защищать интересы застройщиков".

Кандидат в нардепы считает, что Анна Бондарь, которая баллотируется от "Слуги народа" в округе №220 является представительницей застройщиков.

"Не секрет, что у нас в Киеве есть новый смотрящий Андрей Вавриш, который является куратором киевских мажоритарных округов. Ни он, ни его ставленница Анна Бондарь никогда не присутствовали ни на предвыборных мероприятиях Владимира Зеленского, ни на экспертных группах, ни в штабе", - отметил кандидат в нардепы.

Лещенко считает, что Вавриш пытается "воспользоваться брендом популярной партии для того, чтобы получить в качестве мажоритарного депутата очередного представителя застройщиков".

Он также отметил, что не считает, что символика на бигбордах является такой же, как в партии "Слуга народа". Кроме того, Лещенко подчеркнул, что не считает уместным упрекать его в использовании определенных цветов в политической рекламе.

"Я с Владимиром Зеленским прошел всю предвыборную кампанию на выборах президента. Знаю его лично, знаю его семью, был у него на многих не просто встречах, а и на закрытых совещаниях, брейнштормах. Непосредственно приобщился к его победе на выборах президента. И, мне кажется, упрекать меня в использовании каких-то цветов или словосочетаний - это неуместно, потому что я не видел этих встречах ни разу ни Анну Бондарь, ни Андрея Вавриша", - отметил политик.

"Я считаю, что Владимир Зеленский получил беспрецедентный кредит доверия у людей и его нельзя разменивать на мандаты для застройщиков. Нам нельзя попусту растратить надежды страны. Поэтому я вижу себя в новом созыве частью команды изменений в составе фракции "Слуга народа", - добавил Лещенко.

Напомним, партия "Слуга народа" подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии. В иске указаны девять таких кандидатов. Шестой апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск партии "Слуга народа".