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 Политика Украины
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Все про:агитация (417) Лещенко (576) Слуга народа (90)

 Настоящий слуга народа я, а не парашютисты, которые пытаются под таким брендом попасть в парламент, - Лещенко о своих бордах в стилистике партии Зеленского. ФОТО

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко, который выдвинул свою кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №220 в Киеве, указал на агитационных бигбордах, что он "настоящий слуга народа".

Соответствующую фотографию обнародовала в Facebook журналистка Кристина Бердинских, передает Цензор.НЕТ.

"В нашей подольской промзоне появилась новая полит. реклама. Сергей Лещенко открыто пошел в атаку на зелёное поле, объявив себя настоящим слугой народа. На рекламе написано, что всего изготовлено 9 таких бигбордов", - сообщила журналист.

Настоящий слуга народа я, а не парашютисты, которые пытаются под таким брендом попасть в парламент, - Лещенко о своих бордах в стилистике партии Зеленского 01

Отметим, что по 220-му округу партия "Слуга народа" выдвинула Анну Бондарь. 

Сергей Лещенко подтвердил в комментарии Цензор.НЕТ размещение политической рекламы на бигбордах в Подольском районе Киева.

"Я их сам разрабатывал", - сказал Лещенко.

На уточнение о том, что на 220 округе, где баллотируется Лещенко самовыдвиженцем, уже есть кандидат, представляющий партию "Слуга народа", он ответил:

"Я четыре с половиною года работал в парламенте как слуга народа. Мне удалось решить множество вопросов в интересах людей. Это и спасение от закрытия поликлиники на улице Сагайдачного, после чего весь персонал направил благодарственное письмо, и защита от застройки Голосеевского парка, и судебные иски по отмене Роттердам+, и боролся с монополией Медведчука на рынке дизельного топлива и сжиженного автомобильного газа. Мы продолжаем бороться с очередной стройкой на Подоле на перекрестке Верхнего Вала и Вознесенского спуска - "ПодолГрад Винтаж". Поэтому настоящей слугой народа являюсь я, а не парашютисты, которые пытаются под таким брендом попасть в парламент, чтобы защищать интересы застройщиков".

Кандидат в нардепы считает, что Анна Бондарь, которая баллотируется от "Слуги народа" в округе №220 является представительницей застройщиков.

"Не секрет, что у нас в Киеве есть новый смотрящий Андрей Вавриш, который является куратором киевских мажоритарных округов. Ни он, ни его ставленница Анна Бондарь никогда не присутствовали ни на предвыборных мероприятиях Владимира Зеленского, ни на экспертных группах, ни в штабе", - отметил кандидат в нардепы.

Лещенко считает, что Вавриш пытается "воспользоваться брендом популярной партии для того, чтобы получить в качестве мажоритарного депутата очередного представителя застройщиков".

Он также отметил, что не считает, что символика на бигбордах является такой же, как в партии "Слуга народа". Кроме того, Лещенко подчеркнул, что не считает уместным упрекать его в использовании определенных цветов в политической рекламе.

"Я с Владимиром Зеленским прошел всю предвыборную кампанию на выборах президента. Знаю его лично, знаю его семью, был у него на многих не просто встречах, а и на закрытых совещаниях, брейнштормах. Непосредственно приобщился к его победе на выборах президента. И, мне кажется, упрекать меня в использовании каких-то цветов или словосочетаний - это неуместно, потому что я не видел этих встречах ни разу ни Анну Бондарь, ни Андрея Вавриша", - отметил политик.

"Я считаю, что Владимир Зеленский получил беспрецедентный кредит доверия у людей и его нельзя разменивать на мандаты для застройщиков. Нам нельзя попусту растратить надежды страны. Поэтому я вижу себя в новом созыве частью команды изменений в составе фракции "Слуга народа", - добавил Лещенко.

Напомним, партия "Слуга народа" подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии. В иске указаны девять таких кандидатов. Шестой апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск партии "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/p3135028
 
   
 Топ комментарии
 
ПарашЮт, а не парашУт. Где вас таких грамотных находят, в слове х... три ошибки делаете.
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Скільки слуг у народу розвелося, що народу вже і на пиво не грошей вистачає.
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Еще один слуга соседнего народа очень хочет заработать побольше зелени.
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ПарашЮт, а не парашУт. Где вас таких грамотных находят, в слове х... три ошибки делаете.
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Скільки слуг у народу розвелося, що народу вже і на пиво не грошей вистачає.
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А на який мові шапка написана, звісно, що не на українский.
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кацапе , запам'ятай "українською мовою" , вас там таких підлога країни , гугл транслейт вас палить , як пацюків .
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Ты его как не называй, меньшим дерьмом он от этого не станет.
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Зеленский это Парашутин он что то среднее между Порошенко и путиным)))
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парашют - именно так пишется это слово
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Интересно, когда зелю сковырнут, что бородатая тетя лещенка будет делать, к кому перебегать, тварь продажная? Надеюсь со своей женой-рашисткой дернет в ростов вместе с зеленой дрысней
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ой да, Сирожка побегал уже не мало, и в Демальянс забегал, и к Михо, и к Зе, но учитывая всего его зашквары, он просто никому не нужен
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номінації гучнішають: самий настоящий! найнастоящіщий!!!
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Цензор, ну блин, вообще ошибка первоклассника. ПарашУтист. Видимо потому что шутит сразу парой шуток, как ПреЗЕдент.
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Деньги на борды этому "слуге" тоже жена насо_________ дала, как и на хату?)
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😂😂😂😂лящ ты как и парасюк нелеквид вы своё дело сделали теперь нах это туда 👉😂😂😂😂
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Еще один слуга соседнего народа очень хочет заработать побольше зелени.
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Справжній слуга, у ліврєї, усіляко мовчки намагається облегчити життя господарю.
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Небритая обиженка рассказывает о своих подвигах и приближенности к императору.
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Считают народ за тупое быдло. Спекулируют на слоганах и цветовой гамме. Хотя..кто выбрал зюзю если не тупое быдло?
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ті самі , що обрали Мародера 2014го.
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Мародёр это тот, который так размарадёрил ВСУ, что Зелемойский решил распродавать излишки намарадёренного?
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холуй кало-мойского кинул бородатую телку. попроси в стиле клоунов95 может возьмут.
на рашке вазелина теперь только так и называют--холуй! https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g
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За видео лойс! Такого позора от узеленскага я не ожидал! Попрошайки и холуи. Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 5404
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Теперича в лапах у этого зеленого шакала и его 95й стаи вся Украина с ее богатствами .
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Я сторонник ЮВТ , я пока условно поддерживаю ЗЕ ... Поэтому и к Лещенко всегда относился осторожно .

Но то , что в угоду тайным договорённостям с манафордами "Слуги" поставили не Сергея к великой радости Юрия Луценко - весьма настораживает .

Это первый попрос к Разумкову - чем их партию не устроил древний борец с коррупцией Серегей Лещенко ?!
Кому нахрен сдалась эта Анна Бондарь !
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доки відкритий кордон із ворогом - влада в Україні зовсім не українська .
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Чего? Зебилы, на ...рена ж плодить столько слуг? Кто кого будет в конечном итоге обслуживать: вы их или они вас?
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самое главное что ник то не будет обслуживать таких как вы.
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оооо..як бьються в груди"слуги народу" --щоб у ВР потрапити
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Одни слуги . Народ ( хоязин), уже не знает кому и когда приказывать . ! Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 7690 .
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-Я слуга!
-Нет, я слуга!
-Я самый услужливый слуга!
-Нет, я!

Дурдом.
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А квартирку для своего хозяина....меня к примеру...освободить не желаешь..?? Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 4545
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Голобородькин лисапед ВСЬО .!! Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 7122 . Уже пересел на лимузин .
Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 7673 .
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Порохоботы , вы зря пропустили гейпарад ...

Бо стоило на форуме прозвучать имя Сергея Лещенко , так вы сразу все сильно возбудились !
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Та и вы , зраднючки ,Богом обиженные , не отстаёте . Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 4594 .
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Та не, зраднючки у нас теперь порохнявые. Так шо не наводи тень на плетень. И занимайся зрадой с гордостью, а не впопыхах, украдкой и стыдясь этого.
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серожа, сделай лицо попроще. Использованный презерватив, никому не нужен
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Скоро Джулиани с Трампом ему устроят. Недалеко от посадки
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мы разве такие боХатые, чтоб содержать такое кодло слуг?
может им дать свободу?
нам нужны экономисты, дипломаты, юристы, военные, медики, педагоги.......все, кто умеет...
а вот слуги.?.. мне бы лучше профи!!!
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Скоро "Слуга народа" станет именем нарицательным, и называться таковым я бы не рекомендовал)
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Сергей так часто бегает от партии к партии, что уже наверное забыл какие цвета он любит))
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Народ стільки "слуг" не осилить. Дешевше буде його приспати.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНастоящий слуга народа я, а не парашютисты, которые пытаются под таким брендом попасть в парламент, - Лещенко о своих бордах в стилистике партии Зеленского. ФОТО
 
 
 
 
 
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