 Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности "кандидатов-клонов" к партии "Слуга народа". ДОКУМЕНТ

Решение опубликовали на фейсбук-странице политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
"Признать противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии относительно невнесения изменений в постановления о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины относительно указания сведений об их партийности, а именно исключения сведений о членстве в политической партии "Слуга народа", - говорится в решении суда.
Также в решении суда говорится что ЦИК должен внести изменения и отметить, что ряд так называемых "кандидатов-клонов" - беспартийные.
Напомним, партия "Слуга народа" подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии. В иске указаны девять таких кандидатов.
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