EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  3024  28
Материалы по теме:
Все про:Киев (17654) суд (22260) Слуга народа (85)

 Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности "кандидатов-клонов" к партии "Слуга народа". ДОКУМЕНТ

Шестой апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск партии "Слуга народа".

Решение опубликовали на фейсбук-странице политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности кандидатов-клонов к партии Слуга народа 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков

Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности кандидатов-клонов к партии Слуга народа 02
Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности кандидатов-клонов к партии Слуга народа 03

"Признать противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии относительно невнесения изменений в постановления о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины относительно указания сведений об их партийности, а именно исключения сведений о членстве в политической партии "Слуга народа", - говорится в решении суда.

Также читайте: Не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя"

Также в решении суда говорится что ЦИК должен внести изменения и отметить, что ряд так называемых "кандидатов-клонов" - беспартийные.

Напомним, партия "Слуга народа" подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии. В иске указаны девять таких кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/p3135022
 
 
 Топ комментарии
 
прочитал "кандидатов-КЛОУНОВ"
 показать весь комментарий
 
таких, неумеющих читать, ща на ветке будет много, около 25%
 показать весь комментарий
 
Какой президент - клоун, такие и кандидаты - клоуны
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
таких, неумеющих читать, ща на ветке будет много, около 25%
 показать весь комментарий
 
 
Кандатов-клованов 100%, 73% ваще читать не способны
 показать весь комментарий
 
 
очередные уловки Порошенко и врагов Украины на выборах не удались
 показать весь комментарий
 
 
Скоро станет больше, посмотрят на шапито с офисом, шортами, новой столицей, фонтаном-шаурмой, разными рехферендумами, регионалами из всех щелей и какимито безумными комментариями и инициативами от "молодой команды". Или думаете не надоест? Ониж + по денежке хотели и ништяки неважно откуда... Думаете будут зыркать, ржать и радоваться что "Не Порошенко" (с)?
 показать весь комментарий
 
 
Какой президент - клоун, такие и кандидаты - клоуны
 показать весь комментарий
 
 
Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
 показать весь комментарий
 
 
А ничо шо бюлетени уже отпечатаны? За ваш с нами счет, зебилики, будут перепичатывать Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности "кандидатов-клонов" к партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1263
 показать весь комментарий
 
методичка у него по украински и он не понимает
 показать весь комментарий
 
 
Тут, як на мене, у заголовку забагато букв. Я б залишив лише такі: "Суд объязал ЦИК убрать из бюллетеней ....кандидатов...проти "Слуга народа". Тоді я б повірив, що на світі є справедливість.😊
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Доброго дня , Україно без порошенка !
 показать весь комментарий
 
 
Украина без порошенко,медведчука и путина
 показать весь комментарий
 
 
Коррупция на месте, дорог нету, но новый офис и весело)) Ничё, армию сократим - повысим пенсии. Зато "Без Порошенко"(с)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Які паскуди вороги від партії порошенковських ПЕСсів. Думаю що за цих вонючих виродків займуться після парламентських виборів.
 показать весь комментарий
 
Тімошенко і Слуга Народу мали б узгодити кандидатів на мажоритарці. Так коаліція Юлі і Вови молга б набради додаткових декілька десятків мандатів.
 показать весь комментарий
 
 
Следующие внеочередные выборы на местном уровне будет новый ЦИК делать, это факт
 показать весь комментарий
 
 
И это правильно будет. Гнать соевую мерзость отовсюду.
 показать весь комментарий
 
 
Цього разу Юрії Володимировичі Тимошенки пролітають???
 показать весь комментарий
 
"принадлежность к партии" - миль пардон, а КАК ЦИК её определяет?
Требует копию партбилета?
 показать весь комментарий
 
Клоуни+клони=клоунада. 95+КВН+"что гдє когда"+"полє чудєс"+"братци кролікі"+"аншлаговци"+Пєтросьян+Вася с Таганрога = політикум при ЗЄпрєзі
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности "кандидатов-клонов" к партии "Слуга народа". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх