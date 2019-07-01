 Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт. На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам. В результате противоправных действий злоумышленника стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесены убытки на сумму свыше 5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства, внесенного в единый реестр по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, по материалам СБУ следователи Святошинского управления полиции провели санкционированные следственные действия. Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки. Также выявлены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы.

Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.