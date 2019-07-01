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 Общество, Фоторепортаж
  2015  17
Все про:контрразведка (125) Минобороны (5795) хищение (431) ГП "Антонов" (71)

 Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт. На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам. В результате противоправных действий злоумышленника стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесены убытки на сумму свыше 5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

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Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП Антонов: нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ 01
Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП Антонов: нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ 02

В рамках уголовного производства, внесенного в единый реестр по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, по материалам СБУ следователи Святошинского управления полиции провели санкционированные следственные действия. Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки. Также выявлены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы.

Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/p3134920
 
   
 Топ комментарии
 
При Петьке такого не было все воры спали спокойно, и тут 73% спутали карты!
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Расстрелять скотину в паре с предателем Родины- Мэдведчуком!
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Это оно успело за 40 дней? Или как то раньше грабануло? Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8352
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Вы посмотрите на этот фе йс ! Который сразу после внесения10 процентов залога,
полетит восстанавливать силы на Сейшелы .

*****
" Вы посмотрите на эту скотину, она же вся в говне !" (с)
А.Лукашенко. Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1091
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При Порошенко такого не было. Свинарчуки крали меньше!!!
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Расстрелять скотину в паре с предателем Родины- Мэдведчуком!
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Главное, не забыть набить рожу шуфричу...
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Это оно успело за 40 дней? Или как то раньше грабануло?
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Шо ??
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Опять порох виноват ?111
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А нет !!
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Это ужэ зенелейсский.....
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Пусть тату на лбу набьёт.....Всем сразу всё ясно и рот открывать не надо! Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5005
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та а кому в последние годы тяжело? всем легко. "воруют все!" и в танец. старшой был приказал ))
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Захотелось приличных денег - шел бы в НАК Нафтогаз, там абсолютно легально и законно можно заработать и гораздо больше.
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Там воровство у бюджета денег налогоплательщиков называется - Дивиденды! И по родственникам, по заграницам.....Маму не забыть.
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При Петьке такого не было все воры спали спокойно, и тут 73% спутали карты!
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Вот как бывает когда крышу от корыта оттянули ))))
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Порошенко это устраивало, именно для этого он поставил Генпрокуром Луценко.
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ну судя по "комку нервов" - настоящий полковник)))
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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