 Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.
"Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma освободил место эсминцу на причале 1-К и, отшвартовавшись, ушел на большой скорости в открытое море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первым к порту подошел румынский корвет Lastunul (бортовой 190), его пришвартовали в Практической гавани. Затем на горизонте появился еще один румынский корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовой 264).
Однако ему пришлось пропустить в очереди на швартовку американский ракетный эсминец Carney, который, хотя и подошел чуть позже, имел приоритет в постановке к стенке.
Также ожидается приход в Одессу одного из турецких фрегатов.
Необразованое существо. Какая тебе европа???
Потому что Украина не может не обгадиться в таком важном деле, тем более деле, которое управляется амеркианцами
Румуны пришли , порядок навели : Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma ушел на большой скорости в открытое море)))))))))))))))))))))
А если серьёзно, то пусть Одесса станет военно-морской базой НАТО на Чёрном море, а Бердянск-Мариуполь на Азовском.