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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5502) Си-Бриз (84) учения (2101)

 Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США. ФОТОрепортаж

В рамках учений Sea Breeze в порт Одессы зашли два румынских корвета и американский эсминец USS Carney DDG64.

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma освободил место эсминцу на причале 1-К и, отшвартовавшись, ушел на большой скорости в открытое море", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что первым к порту подошел румынский корвет Lastunul (бортовой 190), его пришвартовали в Практической гавани. Затем на горизонте появился еще один румынский корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовой 264).

Однако ему пришлось пропустить в очереди на швартовку американский ракетный эсминец Carney, который, хотя и подошел чуть позже, имел приоритет в постановке к стенке.

Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США 01
Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США 02
Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США 03
Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США 04
Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США 05

Также ожидается приход в Одессу одного из турецких фрегатов.

Источник: https://censor.net.ua/p3134903
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
От якби в навчаннях брав участь ракетний крейсер Україна та фрегат Гетьман Сагайдачний, це були б достойні навчання. А так від Україна можуть прийняти участь тільки нікчемний ракетний катер Прилуки, з якого ідіоти зніли ракетні установки та автоматику, та безглузді тихоходні катери Гюрза-М.
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Скільки ще на ремонті буде стояти Гетьман Сагайдачний? Скільки ще цей ідіотський ремонт буде продовжуватись? Вже через відсутність фрегата ми втратили в Керченській протоці свої катери та буксир, чого ми ще чекаємо, поки терористи візьмуть штурмом Одесу?
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У Богдана от таких событий пригорает нехило
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Он рассматривает эти корабли, как металлолом для Андрея Андрейчикова, который бывший коллега Владимира Александровича... Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США - Цензор.НЕТ 1349
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Румынские корветы, красавцы. Сила и мощь.
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одесситы не протестуют...марков, родина еще в изгнании?
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Зрадонька, нас зливають, по Дніпру... Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США - Цензор.НЕТ 6852
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Тупая курва. THE не пишется.
Необразованое существо. Какая тебе европа???
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Впору придумывать и ставить ставки на то, как Украина обгадиться на этих учениях.
Потому что Украина не может не обгадиться в таком важном деле, тем более деле, которое управляется амеркианцами
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... в порт Одессы зашли два румынских корвета .
Румуны пришли , порядок навели : Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma ушел на большой скорости в открытое море)))))))))))))))))))))
А если серьёзно, то пусть Одесса станет военно-морской базой НАТО на Чёрном море, а Бердянск-Мариуполь на Азовском.
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Цензор.НЕТФотоОбществоSea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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