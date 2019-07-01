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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В результате "пьяного" ДТП в Харькове пострадали четыре человека, в том числе двое детей 4 и 10 лет. ФОТО

В результате ДТП, которое произошло на Белгородском шоссе в Харькове пострадали четыре человека, в том числе дети 4 и 10 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Следователями, которые работали на месте происшествия предварительно установлено, что около полуночи со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Деревянко двигался автомобиль "Тойота". В районе АЗС по улице Сокильницкой водитель иномарки допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген", который двигался впереди в попутном направлении.

В результате пьяного ДТП в Харькове пострадали четыре человека, в том числе двое детей 4 и 10 лет 01

В результате ДТП пострадали водитель "Тойоты" и трое пассажиров "Фольксвагена", среди которых двое детей.

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По предварительным выводам, водитель "Тойоты" находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другой иномарки был трезв.

В результате пьяного ДТП в Харькове пострадали четыре человека, в том числе двое детей 4 и 10 лет 02

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3134893
 
 
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За пьяную езду нужно автоматом давать хотя бы год "каторги". За то же , но с последствиями судить по криминальному кодексу и отменить планку в 10 лет.
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Рекомендация составителям статей: забудьте новояз "иномарка"...или для вас корыта кацапского автостроя есть "нашамарка"? Ну дико же звучит в стране, похерившей собственный автопром в угоду неконкурентным ценам...иномарка мля...
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Не страна похерила автопром, а жадность некоторых людишек.
В Украине самая дешёвая рабочая сила в ЕС, в Украине одни из самых низких цен на металл., одни из самых низких в ЕС таможенных ставок на импорт (электронные компоненты вообще ввозятся по нулевой ставке). И я не понимаю, почему у нас наше же дерьмо стоит дороже, чем авто в Чехии, Франции или Германии??? Кроме как человеческой жадностью это не называется.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате "пьяного" ДТП в Харькове пострадали четыре человека, в том числе двое детей 4 и 10 лет. ФОТО
 
 
 
 
 
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