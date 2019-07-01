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 В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 30 июня, вблизи сел Широкино и Бердянское, в районе проведения ООС, произошел масштабный пожар, в результате чего детонировали не разорвавшиеся снаряды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

"Сильнее пламя и едкий дым от пожара, вспыхнувшего в воскресенье, подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность привело к тому, что начали детонировать не разорвавшиеся снаряды, оставшиеся с тех пор, когда мирный город начали обстреливать оккупационные войска РФ", - говорится в сообщении.

"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно от чего загорелось. Возможно умышленный поджог. Масштабы велики: сухо и еще ветер сильной. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то об этом не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", - рассказывает военнослужащий с позывным "Сержант".

В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 01

"Произошло возгорание сухой травы. В результате чего, большая площадь вблизи сел Широкино и Бердянское была охвачена пожаром. Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Повыгорала трава, посадки, чтобы погасить такой ​​большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского", - сообщилруководитль военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

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В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 02

Вероятной причиной пожара, по словам Прилипко, может быть диверсия.

В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 03
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 04
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 05
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 06
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 07
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 08
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 09
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 10
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 11
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 12
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 13
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 14
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 15
В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 16
Фото: пресс-центр ОС

В районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия 17

Источник: https://censor.net.ua/p3134886
 
 
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Трудно поросёнка притянуть, но можно)))
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Неа, это ваш крест!
Выбрали себе - ешьте!!
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Ти впорався, мої вітання. Можеш вимагати премію.
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Ти кудись свиней тягаєш ? Незавидна робота,певно провонюєшся наскрізь.
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О! Пашка!
Ты чё, женился?
Ты же Морозов был?!
А... шифруется))))
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Так... Порошенко вже не Президент, значить підпалив Зеленський.
Здається, логічно.
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После облизывания лысины гарантированным презервативчиком его на подвиги потянуло .
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А жители станицы Луганской жалуются, что боевики РФ и их сторонники после полного отвода ВСУ будут кроваво мстить станичанам, имеющим проукраинскую позицию. И уже в адрес патриотов станицы поступают смертельные угрозы. Кровавые нелюди бандиты -террористы "ЛНР" временно отвели свои силы от Станицы Луганской, это сделали и силы ООС. В 2017 года станичане уже проводили многочисленные акции протеста против отвода ВСУ. Патриоты четко заявляют что это для них смертельно опасно и когда это произойдёт тогда их уже некому будет защитить. За последние дни жители Станицы признавались, что им открыто угрожают со стороны "ЛНР". Патриотов предупреждают, что как только ВСУ отойдут окончательно, к ним приедут сторонники "русского мира" и жёстко отомстят за поддержку Украины. В Луганске ранее во время вторжения российских войск, были сформированы многочисленные спецгруппы российских оккупантов, которые везде выискивали патриотов и забирали на подвалы в здание СБУ где всех пытали и убивали.
Теперь по решению продажных ЗЕбилов эти кровавые времена возвращаются в станицу преступно отданную на расправу кремлёвским оккупантам и их марионеткам бандитам сепаратистам. Какой населённый пункт следующий будет отдан на уничтожение оккупантам ? Говорят что даже Мариуполь а потом уже и вся Украина.
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Батьки виховали Зеленського у великій повазі до ссср.
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Дивина.Степ горить. Хто б міг подумати, що сухостій під вітерець може такого наробити ? Напевно,люди з головою...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ районе проведения ООС произошел масштабный пожар: детонировали снаряды, не исключается диверсия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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