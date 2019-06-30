 Террористы на Донбассе используют 8 типов БПЛА российского образца и один - неустановленного, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Международного волонтерского сообщества InformNapalm. В частности, в распоряжении сообщества есть фото обломков сбитого БПЛА "Элерон-3СВ", сбитого накануне "Азовом".









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Расследователи напоминают, что первые фотофакты применения этого новейшего типа БПЛА против Украины на Донбассе были зафиксированы в августе 2015 года. Тогда по фото было определено, что расчет БПЛА ведет разведку с крыши здания на Еленовском комбинате хлебопродуктов в н. п. Еленовка в Волновахском районе Донецкой области.

БПЛА "Элерон-3СВ" предназначен для воздушной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным средствам, а также для ретрансляции радиосигналов.

В программном обеспечении комплекса реализовано несколько базовых алгоритмов поведения БПЛА, что позволяет выполнять полеты в разных режимах, в том числе в автономном или радиокомандном. Кроме того, предусмотрен режим автоматического возвращения к месту старта.

Кроме того, в 2017 году волонтеры InformNapalm обнародовали дополнительные доказательства того, что российское командование поставляет на Донбасс армейские комплексы БПЛА.

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Активистам Украинского Киберальянса удалось также получить доступ к личному компьютеру начальника разведки 2-го АК ВС РФ в Луганской области и изъять видео, на котором зафиксирован рабочий стол оператора БЛА комплекса "Орлан-10" с бортовым номером 10258, который стоит на вооружении 100-й ОРБр ВС РФ под управлением младшего сержанта А. Х. Даурова и рядового В. И. Лазаренко. Видео записано 13 января 2015 года после 14:00 во время выполнения разведывательного полета к западу от населенного пункта Счастье Луганской области.

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"Очередные доказательства фиксации и уничтожения современной российской техники на Донбассе свидетельствуют, что РФ не отказалась от своих планов по ведению боевых действий против Украины. Россия продолжает поставлять на Донбасс свои новейшие средства разведки и вооружения для получения военного преимущества гибридными российско-террористическим войсками на Донбассе и последующей оккупации украинской территории.

Международное волонтерское сообщество InformNapalm обращает внимание, что всего на оккупированной территории Донбасса за время боевых действий зафиксировано и подтверждено использование 8 типов БПЛА российского образца: "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Элерон-3СВ", "Застава", "Тахион". А также еще один тип новых российских БПЛА с неустановленным названием", - говорится в сообщении.