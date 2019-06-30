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 Происшествия
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 18-летний закарпатец упал в реку на мотоцикле и погиб, - полиция. ФОТО

В ночь на 30 июня в селах Черная Тиса и Ясиня Раховского района произошло два ДТП с участием молодых мотоциклистов. Один водитель погиб, другой находится в реанимации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 30 июня с интервалом около 10 минут в Раховском районе произошло два ДТП с участием мотоциклистов с трагическими последствиями.

Около 03:50 в Раховское отделение полиции поступило сообщение из села Черная Тиса. Очевидцы сообщили о ДТП с участием мотоциклиста.

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Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила в реке Довжана тело 18-летнего местного жителя и мотоцикл.

18-летний закарпатец упал в реку на мотоцикле и погиб, - полиция 01

По предварительной информации, молодой человек двигался ночью на значительной скорости по дороге на своем мотоцикле марки Gеоn (транспортное средство не зарегистрировано), на мосту не справился с управлением и слетел в реку. Несмотря на то, что на мотоциклисте был защитный шлем, от полученных в результате падения в реку травм он погиб на месте происшествия. Очевидцы трагедии вытащили юношу из реки на берег, но тот уже не подавал признаков жизни.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Обстоятельства смертельной ДТП выясняют следователи.

Той же ночью, буквально через десять минут, на Раховщине случилось еще одно аналогичное ДТП. В поселке Ясиня около 4 часов ночи 26-летний житель села Лазещина, управляя незарегистрированным скутером марки Hоndа Duо, не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель был без защитного шлема и получил тяжелые травмы. Пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

18-летний закарпатец упал в реку на мотоцикле и погиб, - полиция 02

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: https://censor.net.ua/p3134873
 
 
 Топ комментарии
 
Я тоже в молодости на МТ в аварию попал. После того выкинул мото и сыну заказал ту гадость.
Соболезнования родителям погибшего
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Я тоже в молодости на МТ в аварию попал. После того выкинул мото и сыну заказал ту гадость.
Соболезнования родителям погибшего
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Мотоциклисты к сожалению зачастую очень неаккуратно водят. Увидеть на светофоре справа на своей же полосе подкравшегося по аварийной полосе мотоциклиста - это вообще явление уже обыденное
И ведь это скоростные трассы, там давишь на зеленом на максимум на газ (100 разрешено) и, зная, что справа нет полосы, направо и не смотришь.
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Да, те тоже.

Но вообще у меня подруга работает в больнице тут
Рассказывала что пару лет тому было очень много серьезно пострадавших пожилых людей - водителей мотоциклов. Пошёл на пенсию. Деньги уже есть, купил себе Харлей красный или Ямаху - ну не стал экономить. Мечтал с 20 лет.

А рефлексы уже не те, что в 20. И в результате или летальный исход или реанимация.
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Мне мой знакомый рассказывал, как классно ездить на мотоцикле. Как крутанешь газ - так скорость такая, что дорога сливается, деталей не видишь.

Я как услышал - волосы зашевелились.
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Мотоциклы для очень ответственных людей.
Та шо там мото, у меня знакомый на проффи велике разбился. На спец велодорожке ехал, скорость около 50 выскакивает "алень", знакомый в сторону. Два месяца его в кучу собирали
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У меня тоже есть такой знакомый. Очень похожая ситуация. Локоть вдребезги, несколько лет реабилитации, рука не сгибается и не разгибается до конца. Ну всегда немного полусогнута. Особо спрашивать неудобно, но там уже вряд ли что-то улучшится.

Я могу сказать что и велосипедисты часто ездят очень неаккуратно. Выруливают с тротуара на проезжую часть прямо под колёса.

Реально часто кошмар автомобилиста.
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Это все уже зависит от ответственности водителя велосипеда. Я уже пол года ежедневно езжу велосипедом. По велодорожкам, а где нет, на проезжей части. Так когда на дороге, всегда пару раз оглянусь и на светофоре, и когда выезжаю на проезжую часть - так вообще останавливаюсь. А когда мне нужно на светофоре повернуть налево, а стою на правой крайней полосе, так пропускаю сначало всех поворачивающих направо автомобилистов, и так оглянувшись поворачиваю налево.
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В 1976 -- гулял по Закарпатью -- тогда хлопцы гасали на Верховинах, Минсках и ИЖах... -- с тем же "успехом".
...малиновый бимер понравился, форель, на любую закорючку и девчонка из Питера... -- потом а СА -- все долги раздать... *)
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Знаменна подія - поганий знак для Зеленського і для Путіна.
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Купив Яву- копай яму... колись,в часи моєї юності,було таке пророче прислів"я... До речі: Ява-це не острів десь там біля Індонезії,а мотоцикл,який колись робили у Чехословаччині,якщо хто не в курсі...
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Инна, паранойя превратила тебя в особь мужеского пола? Постарайся не спать, ведь может присниться Зеленский, и внучка вынуждена будет петь уже тебе, но не колыбельную, а заупокойную.
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Ослиное упрямство мотоциклистов часто проигрывает лошадиным силам мотоцикла.
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Двухколёсная смерть. Хотя в автомобилях погибает больше.
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...молодой человек двигался ночью на значительной ... Разве можно, что-то еще добавить? Когда инстинкты превалируют над разумом, погоня за адреналиновым опьянением приводит к естественному отбору (такие отклонения для популяции/вида опасны плане выживания рода, поэтому отбраковываются)!
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Парня конечно жалко, но он сам сознательно шел на это.
Я их хрустиками называю.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия18-летний закарпатец упал в реку на мотоцикле и погиб, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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