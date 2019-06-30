 В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

В 6:40 в Практическую гавань порта Одессы зашел грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира". Корабль является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне.

Примерно через час на горизонте появился болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый", который в 8:15 зашел в Западную базу. В прошлом году болгары впервые отметились на "Си Бризе", направив корвет "Бодрый" в Одессу. Корабль относится к советскому проекту 1241.2 "Молния".

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Как сообщают в Министерстве обороны, в Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжения и первых участников международных учений.

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Четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами из Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант.