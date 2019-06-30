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 В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019". ФОТОрепортаж

Международная морская группировка кораблей учений "Си Бриз- 2019" пополнилась двумя суднами. Подразделения НАТО также прибывают в Одессу самолетами военной авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений Си Бриз-2019 01

В 6:40 в Практическую гавань порта Одессы зашел грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира". Корабль является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне.

В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений Си Бриз-2019 02

Примерно через час на горизонте появился болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый", который в 8:15 зашел в Западную базу. В прошлом году болгары впервые отметились на "Си Бризе", направив корвет "Бодрый" в Одессу. Корабль относится к советскому проекту 1241.2 "Молния".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma. ФОТО

В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений Си Бриз-2019 03

Как сообщают в Министерстве обороны, в Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжения и первых участников международных учений.

В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений Си Бриз-2019 04

Смотрите также: Учения Sea Breeze-2019 пройдут в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами из Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант.

В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений Си Бриз-2019 05

Источник: https://censor.net.ua/p3134861
 
   
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Нема щоб врєзать такою силою по Ростову на Дону.
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Красотище ! Самолеты хоть в сервант ставь. Такие они ладненькие и продуманные по дизайну. Слава техикам и дизайнерам.
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От таких новостей кремлевское кодло в бешенстве... после учений все войска принимавшие участие формируют базы НАТО по всей территории Украины.
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если новая рада даст согласие,

в чём есть сомнения
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Шойгу: киностудия при минобороны РФ "не будет заниматься патриотизмом"




В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 7282

Минобороны Российской федерации планирует создать киностудию для выпуска военно-патриотических фильмов на территории парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщил в воскресенье, 30 июня, министр обороны Сергей Шойгу в интервью изданию "Звезда".
Министр перечислил темы будущих фильмов, назвав в числе прочих Первую мировую войну, современную борьбу с международным терроризмом и "присоединение Крыма".
Он утверждает, что сотрудники этого предприятия не станут заниматься "агитацией и призывами".
Шойгу также поделился с журналистами планами строительства заводов по переработке мусора в воинских частях - "чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются".
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ну ничо. он там руцкие гордо соопчают шо их "сметливый" уже следит с самого начала за эсминцем "карли". и за этими будут подсматривать. попутно ))) главная головная боль щас там у сметливцев, шоб в пылу слешки, овцевоз какой нибудь не прозевать )))
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"пополнилась двумя суднами"(с). Точно "суднами"(с)???!!! Странно, а на фото вроде корабли... и ни единой нянечки-санитарки, опорожняющей судна. В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 5807
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Воровством Крыма кацапы добились - регулярного нахождения армии НАТО у них под носом в Черном море.А в перспективе постройка военных баз у ее границ и ракетных комплексов. Ну не ,дураки ? ))
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Ти диви - і петю під сраку кишнули українці, а "Сі Бриз" відбувається без петі, і сонце сходить без петі, і співробітництво зі світом продовжується без петі, і гривня не обвалилася як при гонтарєвій з петьою.. Дивина.. В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 6696
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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