 Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В занятии приняли участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины, которые примут участие в учениях.
Наши морпехи отработали порядок действий в процессе эвакуации раненых с поля боя в так называемой "красной" зоне.
Украинские военные вместе с американскими коллегами учились правильно оказывать помощь, находясь под огнем противника. Основное внимание иностранные инструкторы уделяли остановке кровотечения и скорейшему перемещению раненых в безопасное место.
І хто кого вчив ще треба розібратись)
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала»
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии»
(C)
@inushka_
А Порошенко уже всех достал своим кумовством☹️
(С)
@ZeUkraine
Как же ж про него забыть?
🤔
а иого нема.....
то шо у вас там сейчас есть - шо угодно, тока не Президент...
а меня от в пятницу внук убил - сидит на спине у сына и кричит - grandpa grandpa - do you like my horsy?
У Соньки-Ураган тоже была лошадка - моя жена.
(С)
@Usuprun
👍