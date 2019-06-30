 Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В занятии приняли участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины, которые примут участие в учениях.

Наши морпехи отработали порядок действий в процессе эвакуации раненых с поля боя в так называемой "красной" зоне.

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Украинские военные вместе с американскими коллегами учились правильно оказывать помощь, находясь под огнем противника. Основное внимание иностранные инструкторы уделяли остановке кровотечения и скорейшему перемещению раненых в безопасное место.

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