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 Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег. ФОТОрепортаж

В рамках подготовки к международным учениям "Си Бриз - 2019" инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицины на полигоне под Одессой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 01

В занятии приняли участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины, которые примут участие в учениях.

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 02

Наши морпехи отработали порядок действий в процессе эвакуации раненых с поля боя в так называемой "красной" зоне.

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 03

Смотрите: В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma. ФОТО


Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 04
Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 05

Украинские военные вместе с американскими коллегами учились правильно оказывать помощь, находясь под огнем противника. Основное внимание иностранные инструкторы уделяли остановке кровотечения и скорейшему перемещению раненых в безопасное место.

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 06

Также смотрите: На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019". ВИДЕО+ФОТО

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 07

Источник: https://censor.net.ua/p3134859
 
   
 Топ комментарии
 
Наконец-то за семью Юзика можно не беспокоиться:
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала»
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии»
(C)
@inushka_

А Порошенко уже всех достал своим кумовством☹️
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Це добре, що ми отримуємо допомогу. Головне не знищити армію при новій владі.
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Це навик, який в бою точно згодиться
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Як на мене, на п'ятому році війни з кацапнею - іноземні інструктори вчаться більне у нас, ніж ми у них..
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Если ты 5 лет гайки руками классно крутить научился то амер пользующийся пневмогайкокрутом этому вряд ли будет хотеть научиться
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Ага. Они подползают к раненому и по рации просят прислать им пневмогайкокрут.
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Ну и им его на Чинуке в сопровождении Апачей сразу присылают,а Мыкола даёт запрос по тап 57 на артподдержку и она через 40 минут может быть начнётся.
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Поверьте моему опыту - если надо, то американцы могут и вручную, а помощью кувалды и чьей-то мамы.
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...and duct tape (flawless solution close to mysterious "blue isolenta").
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Этот процесс давно уже идет в обе стороны.
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Влітку 17-го наша 72-ка на Яворові проходила "бойове злагоджування" з морпіхами США. Після цього їхній бат відправили в Мосул а наші пішли в Авдіївку.
І хто кого вчив ще треба розібратись)
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щось американці не хочуть вчитись ні жити як в Україні, ні воювати, як в Україні. Мабуть так у світі ніде і не живуть, і не воюють. І такому й не вчаться - так і в дитсадку воюють.
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Це навик, який в бою точно згодиться
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Отмечается, что в связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США (сейчас он находится в Австрии), последний активно «сбрасывает» активы своим партнерам. «Так, свою долю 80% акций ЧАО «Телеканал «Интер» он продал Виктору Медведчуку
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........ приобрел у беглого олигарха Дмитрия Фирташа часть акций телеканала «Интер». Об этом сообщается в Telegram-канале Украинского Института анализа и менеджмента политики, директором которого является политолог Руслан Бортник.
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Фирташ вообще смотрящий от могилевича, всегда был ,за это и сядет ска.
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Наконец-то за семью Юзика можно не беспокоиться:
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала»
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии»
(C)
@inushka_

А Порошенко уже всех достал своим кумовством☹️
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Та забудь ты уже про Свына! Нет его, а ты всё воешь!
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Иван Баканов, который сейчас руководит СБУ, назначил своим заместителем Анатолия Калюжняка. Того самого Калюжняка, который в 2014 году подписал план по штурму Майдана "Бумеранг" согласно которого состоялся штурм Дома профсоюзов и Майдана.
(С)
@ZeUkraine

Как же ж про него забыть?
🤔
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Це добре, що ми отримуємо допомогу. Головне не знищити армію при новій владі.
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допомога буде завды - яка и як? то от Президента зависит...
а иого нема.....
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У нас предвыборный бордель начался. Замечено, шо русня совершает крупные провокации именно в такое время.
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я имел ввиду Президента Украины ....
то шо у вас там сейчас есть - шо угодно, тока не Президент...
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Для тебе нема різниці, а українців зе веде під російське ярмо і тому для нас є різниця.
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между прочим ето очень важно - на кону жизни бойцов...
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Снаряга у них,классная...Жаль парашенко удалось кошты на такую же,украсть...
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ну чому ж - там така черга, щоб вкрасти, що до Петі й не дійшло.
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А может и нет , где доказательства и суд ? А то , что зеля живёт своей жизнью , а защитники Украины своей - это факт .
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а как Петя жил? Целыми днями думал что спситить в армии!?
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Доказы будут ,когда вышвырнут из судов людей парашенки. Тогда и суд.
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в первый час после ранения оказанная квалифицированая помощь - 90% бойцов живы....
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Да! Это навыки, они важны, от этого зависят жизни нашего Золотого Генофонда, которые нас защищают от проклятых орков.
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Заказал IFAK( individual first aid kit), стандартный для военных. Для "o,shit bags". Там все, от лейкопластыря до инструментов и материалов для накладывания швов( кроме спец. препаратов, разумеется), плюс инструкции с картинками.
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ты серьезно к войне готовишься, Мах и наверное ето правильно ...
а меня от в пятницу внук убил - сидит на спине у сына и кричит - grandpa grandpa - do you like my horsy?
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Я живу в 20 милях от аж двух реакторов в Лимерик. Плюс последний землетрус был в Reading, РА в 94-м году, 4,7 баллов. Вероятность землетруса тут достаточно высока, шоб ее учитывать.Так шо иметь упакованный рюкзак на всякий случай - не самая параноидальная идея. У нас у всех такие, схватил-убежал, и имеешь все необходимое для выживания.

У Соньки-Ураган тоже была лошадка - моя жена. Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег - Цензор.НЕТ 1808
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ззнаешь де я сейчас живу? - Украинский клуб on County Line to the left - to the right - you gonna get to me... Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег - Цензор.НЕТ 28
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Сьогодні-112 років від дня народження творця і командира УПА Романа Шухевича. Його боротьба мала одну мету - досягти єдиної і незалежної Української Держави. І він робив усе можливе, аби цього досягти. Сьогодні нам потрібні в країні такі люди, як Шухевич.
(С)
@Usuprun
👍
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шо они там творят ети медики в первый час - ето уму непостижимо..
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Медики є завжди особливими. Я це добре знаю, бо у мене по двом лініям були і досі є медики.
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Святое дело делают! Спасают жизни! Шоб у них ручки никогда не болели!
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А верховный главнокомандующий Зеленский может тоже поприсутствует на "Си-бриз-2019" или все времени нету..))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИнструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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