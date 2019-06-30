 Кандидат в депутаты на Киевщине использовал для агитации вещественные доказательства в уголовном деле, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте коммуникации полиции области.

"Возгорание автобусов произошло в селе Бышев около 1 часа ночи 27 июня. В результате пожара огнем уничтожены три автобуса. Из людей никто не пострадал. На следующий день, во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, работники Макаровского отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и оставлены на хранение на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, собственники, которые должны сохранять маршрутки до решения вопроса, вопреки закону, без согласования с органом досудебного расследования, отдали их в аренду кандидату в народные депутаты, который на поврежденный транспорт разместил плакаты и использовал его для саморекламы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС. ФОТО







Отметим, имя и фамилия кандидата в настоящее время не называется.

В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются различные версии таких действий. В частности, теперь невозможно провести экспертизы для установления причин пожара. Продолжается следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна из самых популярных форм агитации на выборах - концерты, их активно используют партии Зеленского и Вакарчука, - КИУ