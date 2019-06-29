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 Общество, Фоторепортаж
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 Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest. ФОТОрепортаж

Уже третий раз на Фестивальном причале в Днепре организовали масштабный праздник - Kolir Fest. В битве красками холи, приуроченной ко Дню молодежи, приняли участие около 3 тысяч горожан, которые высыпали друг на друга полтонны гипоаллергенной краски разных цветов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы.

"Идея проводить День молодежи так ярко и красочно принадлежит самой же молодежи. Поэтому город и организовал этот праздник красок. Днепрянам такой формат развлечений пришелся по душе. Эти яркие цвета символизируют молодежный задор, энергию, хорошее настроение", - сказала начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Дарья Белая.

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"Ощущения просто фантастические, эмоции зашкаливают. Необычное событие, которое запомнится на всю жизнь. Как отстирать вещи - не переживаю, это не главное", - рассказала днепрянка Наталья.

"Осыпали друг друга красками с ног до головы. Крутое, зажигательное, ритмическое событие! В воздухе такие яркие краски. Драйвовые ощущения!" - поделились участницы "битвы", подружки Вероника и Мирослава.

Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 01
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 02
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 03
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 04

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Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 05
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 06
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 07
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 08
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 09
Фото: Dmitry Rozmeriza

Также смотрите: "С Украиной в сердце": в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3134813
 
 
 Топ комментарии
 
улыбающие люди, светлый взгляд - ну да, это не рассея с её быдлом, но, долго ли так ещё будет Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest - Цензор.НЕТ 9517
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красивые днепрянки все как на подбор симпатяшки !!!!!
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Щасливi люди в мирнiй країні. А ще кажуть у нас війна. Війна у тих, хто ховає своїх близьких. У решти вибори, фести, відпустки, звичайне життя. Ну що ж, "What is dead may never die". Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest - Цензор.НЕТ 5342
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У Вас от работы уже крыша поехала, Вы в элементарных житейских вещах ищите как связать с политиками и либо превратить событие в дерьмо либо канонизировать (в зависимости от героя сюжета.)
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У Филатова там креатив попер 😁
Каждую неделю какой-то праздник

А зимой будет карнавал как в Кёльне? 😁
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улыбающие люди, светлый взгляд - ну да, это не рассея с её быдлом, но, долго ли так ещё будет Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest - Цензор.НЕТ 9517
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красивые днепрянки все как на подбор симпатяшки !!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Щасливi люди в мирнiй країні. А ще кажуть у нас війна. Війна у тих, хто ховає своїх близьких. У решти вибори, фести, відпустки, звичайне життя. Ну що ж, "What is dead may never die".
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Цензор.НЕТФотоОбществоПочти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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