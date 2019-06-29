 В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С 28 июня в Тулуне идет эвакуация, но многие люди еще остаются в городе и поселениях рядом. По данным администрации Тулуна, на 16:00 29 июня, уровень воды в реке Ия составил 1 383 см при критических отметках в 700.

По данным МЧС РФ, в Тулунском районе подтоплено 13 населенных пунктов, 1 277 жилых домов, в которых проживают 2 817 человек, в том числе 538 детей, 6 социально значимых объектов. У многих не осталось ничего, ни дома, ни вещей, ни продуктов. В городе затапливает уже не только частные дома, но и многоквартирные пятиэтажки.

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Некоторые населенные пункты Тулунского района оказались отрезанными от мира. Участок федеральной трассы в Тулуне перекрыт стремительным водным потоком, отделяя сушу от затопленных районов города, сообщили в МЧС РФ.

Местные жители сообщают о увеличения стоимости продуктов в регионе, а также недостаточности сил спасателей.

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Автодорога в Тулуне в стороны Иркутска и Братска закрыта с 28 июня, на трассе скопились десятки автомобилей и людей. В целом, по данным пресс-службы полпреда президента в Сибирском федеральном округе РФ, в районе повреждены 2 автомобильных моста, подтоплены 6 участков автомобильных дорог местного значения.

По прогнозам синоптиков, 30 июня вновь ожидаются грозы, в южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди. В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400-1500 см.

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