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 Фоторепортаж, За рубежом
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 В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Иркутской области РФ из-за подъема уровня воды в реках затопило город Тулун и Тулунский район.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С 28 июня в Тулуне идет эвакуация, но многие люди еще остаются в городе и поселениях рядом. По данным администрации Тулуна, на 16:00 29 июня, уровень воды в реке Ия составил 1 383 см при критических отметках в 700.

В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун 01

По данным МЧС РФ, в Тулунском районе подтоплено 13 населенных пунктов, 1 277 жилых домов, в которых проживают 2 817 человек, в том числе 538 детей, 6 социально значимых объектов. У многих не осталось ничего, ни дома, ни вещей, ни продуктов. В городе затапливает уже не только частные дома, но и многоквартирные пятиэтажки.

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В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун 02

Некоторые населенные пункты Тулунского района оказались отрезанными от мира. Участок федеральной трассы в Тулуне перекрыт стремительным водным потоком, отделяя сушу от затопленных районов города, сообщили в МЧС РФ.

В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун 03

Местные жители сообщают о увеличения стоимости продуктов в регионе, а также недостаточности сил спасателей.

В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун 04

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Автодорога в Тулуне в стороны Иркутска и Братска закрыта с 28 июня, на трассе скопились десятки автомобилей и людей. В целом, по данным пресс-службы полпреда президента в Сибирском федеральном округе РФ, в районе повреждены 2 автомобильных моста, подтоплены 6 участков автомобильных дорог местного значения.

В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун 05

По прогнозам синоптиков, 30 июня вновь ожидаются грозы, в южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди. В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400-1500 см.

В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3134807
 
   
 Топ комментарии
 
Та шоб они уже ВСЕ там потонули к едрени-фени !!! В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун - Цензор.НЕТ 7168
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та фигня! главное - чё там у хохлов!?!
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Так вот оно какое мокшанское болото.
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Самое время кацапам задать вопрос а че та у хохлов!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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