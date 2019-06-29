 Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-й ОМБр, специалисты-саперы установили, что противник применил УР-83П (установка разминирования). Идентифицировать ее удалось благодаря двигателю.
"УР-83П - это установка разминирования, предназначенная для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом. В данном случае враг использовал ее не по инженерному назначению, а для огневого поражения позиций наших армейцев, правда совсем неэффективно.
Для того чтобы заряд пролетел дальше, террористы не присоединили тормозные канаты, которые идут в комплекте и позволяют локализовать зону взрыва, полностью игнорируя присутствие местного населения, которое находится позади позиций военных", - подчеркивается в сообщении.
Как установили разведчики, запуск осуществлялся с жилых улиц временно оккупированной Александровки.
к чему ети подробности? - ага, научите еще етиx мудаков, как надо правильно....
как и почeму не получилось? - совсем не обязательно всем знать...
от такая совсем простая мысль была...
По идее -- с приходом Зели, враг должен быть сразу -- переименоваться в Россию!
...чего, почему-то, не произошло... ?
Я пил чаёк из блюдца,
С Начальничком бывал!
Мне не пришлось загнуться
И я довоевал...
Мне не жалко Украину, которая сегодня! -- это прорва, жопа и безнадёга.
...мне жалко ту Украину, о которой мечтал... ...ещё -- в первую очередь -- жалко тех, кто погиб и погибнет -- за такую же Мечту, как и у меня.
Но! -- ***** -- теперь я буду против той Украины, которую выбрали себе граждАне Украины!
...моё мнение маленькое... ..но оно моё!
Абгемахт!
...однако -- есть думка -- шо безвиз отменят и вдобавок -- санкции Украине впендюрят! -- я знаю, про шо говорю...
Українська крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ «Нептун» отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування.
Передає Defense Express.
Вітчизняний ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» пройшов вогневі випробування на одному з військових полігонів на Одещині. Під час стрільб перевірялась робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360.
Конструктори «ДККБ «Луч», що входить до складу Концерну, внесли важливі зміни, які направлені на значне підвищення ефективності крилатої ракети.
Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневровність Р-360.
Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та цифрових систем, які мають забезпечити її роботу у складних умовах. Серед цих нововведень - новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту Р-360. ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/raketa-r-360-kompleksu-neptun-otrymala-novu-golivku-samonavedennya-video/