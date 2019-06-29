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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр. ФОТОрепортаж

Противник пытался разрушить укрытие и запугать личный состав, который защищает окраины Марьинки, организовав эквивалентный по силе заряда одновременному подрыву 250 противотанковых мин взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-й ОМБр, специалисты-саперы установили, что противник применил УР-83П (установка разминирования). Идентифицировать ее удалось благодаря двигателю.

"УР-83П - это установка разминирования, предназначенная для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом. В данном случае враг использовал ее не по инженерному назначению, а для огневого поражения позиций наших армейцев, правда совсем неэффективно.

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Для того чтобы заряд пролетел дальше, террористы не присоединили тормозные канаты, которые идут в комплекте и позволяют локализовать зону взрыва, полностью игнорируя присутствие местного населения, которое находится позади позиций военных", - подчеркивается в сообщении.

Как установили разведчики, запуск осуществлялся с жилых улиц временно оккупированной Александровки.

Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр 01

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Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр 02
Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр 03
Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр 04

Читайте также: За сутки наемники РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, трое террористов уничтожены, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/p3134802
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбилы, вы до Киева собрались войска отводить или под Львов?
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Ну таки свыше тонны взрывчатки закинули . это просто счастье . что дырявые криворукими оказались.
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Змей горыныч, видали мы такое. Да только чуваши тупые,эта установка имеет малое поражающее действие по радиусу,служит для прохода в минных полях, ну или как вундерваффе,как пугалка
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Что значит малое поражающее ? фугасности у неё с избытком. строения в щебень превращает. ДАП кстати тоже именно им обвалили
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К нам на 3 (вроде) курсе приезжал из кацапии один бывший выпусник нашего училища, героя получил за Чечню , применяли ур 77 конкретно в одном из сел , которое чены укопали и задотили и нормально им зайти не давали, растянули в линию и сложили все до чего достала . Лично мое мнение, или мы их уроем или они нас бо орки это орки, жалеть там не кого.
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Горыныч это 77в основном, хотя эту тож так называют
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ЗЕбилы, вы до Киева собрались войска отводить или под Львов?
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Десь посередині, як сказав Напольйон.
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Муссолини, а ты им книженцию свою привези, чтобы они воодушевились))
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Ну таки свыше тонны взрывчатки закинули . это просто счастье . что дырявые криворукими оказались.
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Для того чтобы заряд пролетел дальше, террористы не присоединили тормозные канаты, которые идут в комплекте и позволяют локализовать зону взрыва
к чему ети подробности? - ага, научите еще етиx мудаков, как надо правильно....
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К тому . что без тормозов он не в шнур будет вытягиваться . а ложиться кучно .
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кацапня пыталась? у кацапни не получилось ожидаемого результата.
как и почeму не получилось? - совсем не обязательно всем знать...
от такая совсем простая мысль была...
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Єти ограничители что-то вроде предохранителя чтоб заряды для разминирования не разлетались далеко. Кацапы их сняли чтоб подальше забросить. Никакой тайны тут не раскрывалось - кацапы и так знали что делают
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не - мы все таки заедем в детали по самое немогу...
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77я натягивает задним ходом а эта я уже блт забыл, помню шо в одном погоне 8 кг вв ,электроподрыв и уложить бк в нишу за 1,5 часа , спину хер разогнёшь потом.Я лупил тропой на учениях, противопехотной и натягивал руками в линию пока замедлитель горел, корпус от такой из полистирола и если бензой залить то напалм получится, но их ска по описи здавать надо.
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но в этом случае (а впрочем и во всех) слава Богу, что онЕ криворукожопыЕ...
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...полностью игнорируя присутствие местного населения, которое находится позади позиций военных", потом путинцы с Московии будут говорить ,вот видите наёмные солдаты московской Орды были впереди мирного населения и не прятались за них.Источник: https://censor.net.ua/p3134802
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Враг подорвал установку разминирования

По идее -- с приходом Зели, враг должен быть сразу -- переименоваться в Россию!
...чего, почему-то, не произошло... ?
Я пил чаёк из блюдца,
С Начальничком бывал!
Мне не пришлось загнуться
И я довоевал...
Мне не жалко Украину, которая сегодня! -- это прорва, жопа и безнадёга.
...мне жалко ту Украину, о которой мечтал... ...ещё -- в первую очередь -- жалко тех, кто погиб и погибнет -- за такую же Мечту, как и у меня.
Но! -- ***** -- теперь я буду против той Украины, которую выбрали себе граждАне Украины!
...моё мнение маленькое... ..но оно моё!
Абгемахт!





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Шайзе ферфлюхтен... Это Мои мысли...
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шо-то типа того -- ...теперь эта гнояка польётся в Европу...
...однако -- есть думка -- шо безвиз отменят и вдобавок -- санкции Украине впендюрят! -- я знаю, про шо говорю...
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Отвел воска и в спортзал! Украiнцi, та не переймайтесь, може рассосется как-нибудь.Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр - Цензор.НЕТ 9959
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Українська крилата ракета Р-360 комплексу Нептун отримала нову голівку самонаведення

Українська крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ «Нептун» отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування.
Передає Defense Express.
Вітчизняний ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» пройшов вогневі випробування на одному з військових полігонів на Одещині. Під час стрільб перевірялась робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360.
Конструктори «ДККБ «Луч», що входить до складу Концерну, внесли важливі зміни, які направлені на значне підвищення ефективності крилатої ракети.
Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневровність Р-360.
Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та цифрових систем, які мають забезпечити її роботу у складних умовах. Серед цих нововведень - новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту Р-360. ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/raketa-r-360-kompleksu-neptun-otrymala-novu-golivku-samonavedennya-video/
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВраг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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