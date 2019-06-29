 Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организованная группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину из других стран сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей. В дальнейшем дельцы планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через государственную границу в Закарпатской области, часть реализовать на "черном" рынке в нашей стране.

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Во время проведения обысков на нелегальной "оптовой базе" в приграничном районе Закарпатья, которая использовалась контрабандистами для накопления товара и формирование грузов, правоохранители изъяли более 10 тысяч коробов сигарет различных марок и производителей без марок акцизного налога и без соответствующих документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 70 миллионов гривен. Кроме того обнаружено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.





Это самая крупная партия контрабандных сигарет, изъятых СБУ за всю историю независимости Украины.

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Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 364 УК Украины для выявления коррупционных связей между организаторами контрабандного канала и должностными лицами контролирующих органов на государственной границе.

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