 Два человека погибли, 5 - попали в больницу в результате аварии в Запорожской области, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области, 28 июня примерно в 11:10 на автодороге Харьков - Симферополь вблизи села Каменское Васильевского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Daewoo Sens 1986 года рождения изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Toyota Avensis.

В результате аварии водитель первого автомобиля и его пассажирка, женщина 1990 года рождения, погибли на месте. Девочка 2016 рождения, которая ехала в этом же транспортном средстве, госпитализирована.

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Кроме того, с телесными повреждениями в медицинское учреждение доставили водителя Toyota Avensis, жителя города Никополь 1972 года, и его пассажиров: женщин 1976-го и 1997 годов рождения, а также мужчину 1998 года рождения и девочку 2004 года рождения.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.







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